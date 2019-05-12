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Новости
Украина
12 мая 19, 07:58
Посол Украины при ООН получил должность от Порошенко
Владимир Ельченко
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Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко получил еще одну должность

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко будет дополнительно исполнять обязанности чрезвычайного и полномочного посла Украины на Ямайке.

Соответствующий указ №213/2019 Президент Украины Петр Порошенко подписал 11 мая.

Ельченко с 2010 по 2015 годы был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. С 9 декабря 2015 года - постоянным представителем Украины при ООН. А в январе 2016-го он также стал постоянным представителем Украины в Совете безопасности ООН.

Напомним, что также Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Отметим, по завершению своей каденции Порошенко отличился рядом кадровых изменений - как увольнений, так и назначений:

- уволил с должности командующего Нацгвардии;

- назначил Александра Сирского новым командующим;

- уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.

- Новым членом Нацсовета стал Владимир Горковенко; 

- уволил руководителя своей охраны Юрия Федорова;

- назначил ряд судей Верховного суда.
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