Посол Украины при ООН получил должность от Порошенко

Постоянный представитель Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко будет дополнительно исполнять обязанности чрезвычайного и полномочного посла Украины на Ямайке.

Соответствующий указ №213/2019 Президент Украины Петр Порошенко подписал 11 мая.

Ельченко с 2010 по 2015 годы был чрезвычайным и полномочным послом Украины в России. С 9 декабря 2015 года - постоянным представителем Украины при ООН. А в январе 2016-го он также стал постоянным представителем Украины в Совете безопасности ООН.

Напомним, что также Порошенко подписал указ об увольнении заместителя главы Администрации президента Алексея Филатова. Отметим, по завершению своей каденции Порошенко отличился рядом кадровых изменений - как увольнений, так и назначений:





- назначил Александра Сирского новым командующим;





- уволил Артеменко с должности члена Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.





- Новым членом Нацсовета стал Владимир Горковенко;





- уволил руководителя своей охраны Юрия Федорова;





- назначил ряд судей Верховного суда.