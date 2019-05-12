Пенсии по-новому: как получить 15 тысяч грн

В Украине средняя пенсия достигла 3 тыс. грн. Самые высокие выплаты (в среднем больше 4 тыс. грн) получают жители столицы. Однако в отдельных случаях украинцы на заслуженном отдыхе могут претендовать на 15 и даже более 40 тыс. грн.

Максимальная пенсия: кто имеет право

Самые высокие пенсии в Украине получают те, кто имел особые права. Это судьи в отставке, нардепы на заслуженном отдыхе. Их выплата может достигать более 20 тыс. грн. Уже несколько лет в Украине действует ограничение - никто не имеет право получать пенсию выше 10 прожиточных минимумов. На данный момент это 1497 грн.

Правда, судьи свое право получать высокую выплату отстояли. В результате сейчас они на заслуженном отдыхе в среднем получают больше 44 тыс. грн, подсчитали аналитики Национального совета экономического развития.

"В Украине за год, по данным Пенсионного фонда, стало больше на 20 тыс. тех людей, которые получают пенсию больше 10 тыс. грн. По состоянию на начало 2019-го их почти 140 тыс., что составляет 1,2% от общего количества, тогда как на 1 января прошлого года их было 118 тис., или 1%. Самые большие пенсии в этой категории – у судей. Далее следуют народные депутаты и прокуроры", - подсчитал экономист Алексей Дорошенко.

Таким образом, чтобы получить выплату, близкую к максимальной или даже больше нее, необходимо иметь особые права при подсчете размера пенсии. Для абсолютного большинства украинцев это фактически невозможно.