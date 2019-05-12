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Новости
Украина
12 мая 19, 08:10
"Безвизу" два года: сколько раз украинцы посетили страны ЕС
безвиз
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Преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан

За два года действия безвизового режима Украины с Европой украинцы совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. Об этом сообщает представительство Украины при ЕС на странице в Facebook.

"Граждане Украины совершили более 33 миллионов поездок в страны ЕС и Шенгенской зоны. В том числе, преимуществами "безвиза" воспользовались более 2 миллионов украинских граждан", - говорится в сообщении.

"Безвиз" успешно работает, отметили в украинской дипломатической миссии при ЕС. Отмечается, что с каждой поездкой украинские граждане везут домой новые знания и контакты, которые помогают государству делать процессы евроинтеграции необратимыми.

Именно из-за своих граждан Украина начала реальную интеграцию в пространство Евросоюза, отметили в ведомстве.

В представительстве Украины при ЕС напомнили, что 11 мая 2017 года Совет Европейского Союза принял решение об отмене виз для краткосрочных поездок (90 на 180 суток) для граждан Украины при посещении 30-ти стран ЕС и Шенгенской зоны (исключая Соединенное Королевство и Ирландию). Ровно через месяц, 11 июня, "безвиз" заработал.

Ранее стало известно, что Украина получит "безвиз" еще с двумя странами, а также, что безвизовый режим может стать платным.
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