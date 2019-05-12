В Украине фиксируют активный рост на рынке строительства

Украинский рынок строительства по итогам января-марта 2019 года вырос на 25%, а рынок стройматериалов на 16% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом идет речь в обзоре развития строительной отрасли, подготовленном агентством PAU.

За первые три месяца текущего года объем выполненных строительных работ составил 26,5 млрд грн (+24,3%) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Рост объема работ произошел за счет:





- коммерческого и социального строительства (+33%);



