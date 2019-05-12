В Украине фиксируют активный рост на рынке строительства

Украинский рынок строительства по итогам января-марта 2019 года вырос на 25%, а рынок стройматериалов на 16% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Об этом идет речь в обзоре развития строительной отрасли, подготовленном агентством PAU.
За первые три месяца текущего года объем выполненных строительных работ составил 26,5 млрд грн (+24,3%) в сравнении с аналогичным периодом 2018 года. Рост объема работ произошел за счет:- жилищного строительства (+8,2%);
Что касается объема производства стройматериалов, то по итогам марта 2019 года он вырос на 34,4% и составил 294 тысячи тонн, а объем сбыта стройматериалов увеличился на 41,7% и составил 302 тысячи тонн. До конца текущего года аналитики PAU прогнозируют прирост индекса стройпродукции на 17%. Правда, если будет замедление реформ в судебной и антикоррупционной сферах, то в 2020 году индекс строительной продукции может упасть на 5%.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2019 года на первичном рынке жилой недвижимости Киева побит трехлетний рекорд по количеству новых объектов. Так, в течение января-марта на рынке появилось четыре новых крупных проекта суммарным количеством 2039 квартир, объемом свыше 133 тысячт квадратных метров, что в 2-3 раза превышает показатели аналогичных периодов 2016-2018 годов.