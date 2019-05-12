Депутата Сергея Лещенко назвали врагом Трампа и США

В свою очередь, Сергей Лещенко обвинил в происходящем Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. По его словам, Джулиани не по своей воле был втянут в «сценарий Луценко», который «не хочет уходить с поста Генпрокурора».
«Чтобы они (американцы ) его защитили от отставки, Луценко придумал историю о том, что экс-вице-президент США Байден в интересах своего сына давил на Генпрокуратуру с целью закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании «Буризма», — написал народный депутат в блоге на «Украинской правде».
«Луценко врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена, ее закрывал сам Луценко; врет, что „черная бухгалтерия“ сфальсифицирована. Но есть экспертиза, подтверждающая ее правдивость», — написал Лещенко, добавив, что в США правдивость черной бухгалтерии Партии регионов была доказана приговором по делу Пола Манафорта.
По мнению Лещенко, Луценко «по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью — сохранить свою должность генпрокурора».
Между тем, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила на своей странице в Twitter, что «депутат-„жестяная челюсть“ погорел как враг Трампа в окружении нового президента». «Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, ища крайних», — пишет Сарган, предлагая Лещенко «бежать».
Как сообщалось, 10 мая 2019 года личный адвокат президента США Рудольф Джулиани заявил в интервью Fox News, что «президент (Зеленский) окружен людьми, которые являются врагами президента (Трампа), и людьми, которые — по крайней мере одном случае — явно коррумпированы и вовлечены в эту схему».
Напомним, 5 августа 2016 года «The New York Times» сообщила, что руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа экс-советник Виктора Януковича Пол Манафорт мог получить $12,7 млн из Украины с 2007 по 2012 год.
Cам лоббист причастность к деньгам из «черной кассы» опроверг. По его словам, «все политические выплаты, которые ему направлялись, предназначались для команды (как местной так и за рубежом), которая проводит для него опросы и исследования». Политтехнолог отметил, что его работа в Украине «завершилась после выборов в октябре 2014 года».
18 августа Национальное антикоррупционное бюро обнародовало суммы средств из так называемой «черной кассы» Партии регионов, которые якобы предназначались Манафорту.
19 августа стало известно, что Манафорт покинул пост главы избирательной кампании Трампа.
21 сентября Дональд Трамп проигнорировал приглашение о встрече с президентом Украины Петром Порошенко на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.
В феврале 2017 года американское издание Politico со ссылкой на собственные источники сообщило, что народный депутат Украины Сергей Лещенко пытался шантажировать Пола Манафорта. Якобы Лещенко требовал от дочери политического консультанта контакты ее отца. При этом он якобы угрожал тем, что имел «реальные доказательства» получение Манафортом взяток в Украине от «Партии регионов».
Сам Лещенко все обвинения отверг и подчеркнул, что никогда не имел контактов с Полом Манафортом или с его дочерьми.
Пол Манафорт — известный американский лоббист и политический консультант. Работал советником в ходе президентских кампаний Джеральда Форда, Рональда Рейгана, Джорджа Буша-старшего и Джорджа Буша-младшего. Известен успешными попытками лоббировать интересы диктатора Филиппин Фердинанда Маркоса, ангольского военного деятеля Жонаса Свимби, президента Украины Виктора Януковича и целого ряда других политических деятелей, благодаря чему его компания попала в список ведущих «отбеливателей имиджа» для диктаторов и коррупционеров со всего мира.
Напомним, 28 мая 2016 года бывший первый заместитель главы Службы безопасности Украины Виктор Трепак передал в Национальное антикоррупционное бюро Украины документы, подтверждающие незаконные выплаты Партией регионов наличных средств ряду бывших и нынешних высокопоставленных чиновников.
29 сентября министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что МВД передаст НАБУ письма «черной бухгалтерии Партии регионов».
В НАБУ подтвердили, что получили документы от МВД с материалами по «черной бухгалтерии» Партии регионов.
В декабре 2016 года НАБУ обнародовало доказательства оригинальности «амбарной книги» регионалов.
14 марта 2017 года бывший глава Службы безопасности Украины Валентин Наливайченко подтвердил информацию о том, что данные, опубликованные Трепаком, не полные. «Есть вторая часть — та, которая касается наиболее опасных преступлений во время Революции достоинства. Из кассы Партии регионов финансировалась разработка так называемого плана Бумеранг и других. Мы с вами уже касались вопроса о провокации и незаконных сделок против активистов Майдана. И для этого также деньги выдавались», — заявил Наливайченко, добавив, что сам он этой части никогда не видел.
В марте 2017 года Сергей Лещенко заявил, что Партия регионов оплачивала услуги американского политтехнолога Пола Манафорта с использованием офшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.