Депутата Сергея Лещенко назвали врагом Трампа и США

В свою очередь, Сергей Лещенко обвинил в происходящем Генерального прокурора Украины Юрия Луценко. По его словам, Джулиани не по своей воле был втянут в «сценарий Луценко», который «не хочет уходить с поста Генпрокурора».





«Чтобы они (американцы ) его защитили от отставки, Луценко придумал историю о том, что экс-вице-президент США Байден в интересах своего сына давил на Генпрокуратуру с целью закрыть дело против экс-министра экологии Николая Злочевского и его газовой компании «Буризма», — написал народный депутат в блоге на «Украинской правде».





«Луценко врет, что дело Буризмы закрыли из-за Байдена, ее закрывал сам Луценко; врет, что „черная бухгалтерия“ сфальсифицирована. Но есть экспертиза, подтверждающая ее правдивость», — написал Лещенко, добавив, что в США правдивость черной бухгалтерии Партии регионов была доказана приговором по делу Пола Манафорта.





По мнению Лещенко, Луценко «по сути втянул Украину в чужую войну, сделав нас разменной монетой за столом между Трампом и Байденом, а сделал он с одной целью — сохранить свою должность генпрокурора».





Между тем, пресс-секретарь генерального прокурора Украины Юрия Луценко Лариса Сарган заявила на своей странице в Twitter, что «депутат-„жестяная челюсть“ погорел как враг Трампа в окружении нового президента». «Теперь челюсть сводит в поисках выхода из патовой ситуации, ища крайних», — пишет Сарган, предлагая Лещенко «бежать».



