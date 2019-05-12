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Украина
12 мая 19, 10:59
План действий Зеленского на первые 100 дней готов на 95%,
Владимир Данилюк
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Программа новоизбранного президента Владимира Зеленского на первые 100 дней на его посту практически готова

Программа новоизбранного президента Владимира Зеленского на первые 100 дней на его посту практически готова

Об этом сообщил в интервью Liga.net советник Зеленского, экс-министр финансов Владимир Данилюк.

По его словам, программа на первые 100 дней состоит из "приоритетов и путей реализации", а ее готовность он оценивает в 95%.

"Я бы оценил готовность в 95%. Это документ, в котором пошагово расписано, что именно мы собираемся делать... В команде (Зеленского. - Ред.) достаточно людей без опыта воплощения изменений. Они считают, что можно сделать очень многое за очень короткое время. А, когда не удастся реализовать часть обещанного, это приведет к дискредитации президента. Поэтому важна приоритизация. Программа 100 дней - это про приоритеты и пути реализации. Следующий шаг - отбор сильных людей по этим направлениям", - рассказал Данилюк.

Экс-министр финансов отметил, что приоритетами программы Зеленского является борьба с коррупцией, "наведение порядка в судебной системе", реформу СБУ и создание Службы финансовых расследований, которая возьмет на себя часть функций СБУ и Национальной полиции.
censor.net.ua
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