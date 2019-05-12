РФ стягивает танки к границе с Донецком – наблюдатели

На странице операции Объединенных сил в Facebook написали, что оккупанты на Донбассе снова нарушают обязательства по отводу тяжелого вооружения и на сегодня, 12 мая, наблюдатели зафиксировали скопление танков на окраинах Донецка.

"Выявлено наличие 12 танков на полигоне неподалеку от населенного пункта Шимшиновка, 12 танков, 7 самоходных гаубиц и 13 буксируемых гаубиц, а также 3 зенитные ракетные комплексы на полигоне вблизи Миусинске и 24 танка на полигоне у населенного пункта Круглик",- отметили в ООС.

Также, на полигоне неподалеку от населенного пункта Покровка восточнее Донецка Миссия зафиксировала более 5 танков T-72.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз демонстрируют стойкое нежелание придерживаться Минских договоренностей, откровенное пренебрежение взятыми на себя обязательствами в рамках Трехсторонней контактной группы по отводу тяжелого вооружения по всей линии разграничения сторон", - сообщают в пресс-службе.





Ранее сообщалось, что Апаршин рассказал о договоренностях с Зеленским: "Мы не меняем курс по отношению к войне с РФ, это же война".. Советник Зеленского по вопросам обороны рассказал, что курс по отношению к войне с РФ меняться не будет.

