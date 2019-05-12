В столице проходит Шествие матерей

В центре Киева началось ежегодное Шествие матерей по случаю Дня матери. В мероприятии принимают участие матери погибших воинов АТО, многодетные, матери детей, больных раком.

Как сообщает «Укринформ», в мероприятии принимают участие около 300 человек, большинство из которых — это матери погибших воинов, несущие портреты своих сыновей. При этом все желающие могут подписать открытки «Несколько теплых слов маме героя».

Участники шествия начали собираться в 9 утра на Михайловской площади, зажигали лампадки у стены памяти, матери погибших оставляли имена сыновей на 15-метровом флаге, который планируется развернуть и пронести до Владимирского собора.

На площади выступает военный оркестр. Участники почтили погибших героев АТО/ООС, развернули Знамя Памяти, а также возложили цветы к «Народной Стене Памяти».

Сейчас шествие отправилось от Михайловской площади по улице Владимирской и бульвара Тараса Шевченко к Свято-Владимирскому кафедральному патриаршему собору, где состоится богослужение с участием почетного патриарха ПЦУ Филарета.

Напомним, что в воскресенье, 12 мая, в Украине отмечают День матери.

Как сообщалось, этому празднику уже более ста лет. Его ежегодно отмечают во второе воскресенье мая. История Дня матери начинается в 1907 году, когда молодая американка Анна Джервис из Западной Вирджинии выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери, которая преждевременно ушла из жизни. Анна писала письма в государственные учреждения, законодательные органы, выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Ее старания увенчались успехом — в 1910 году штат Вирджиния первым признал День матери в качестве официального праздника.

Среди украинской общины День матери впервые устроил Союз украинок Канады в 1928 году. В следующем году этот праздник отмечался уже и во Львове. Инициатором торжеств была редактор еженедельника «Женская доля» Елена Кисилевская. Также в 1929 году Союз украинок инициировал внедрение этого праздника в Тернопольской области.

10 мая 1999 года указом президента Украины было установлено, что День матери будет отмечаться ежегодно во второе воскресенье мая.