"Мамуля, ты у меня красотка!", - Владимир Зеленский

В Украине и в мире 12 мая отмечается день День Матери. Новоизбранный президент и хороший сын Владимир Зеленский тоже поздравил свою маму, Римму Владимировну.

- Друзья, сегодня - День матери. Не забудьте найти особые слова для тех, кто подарил нам с вами жизни. Для них мы навсегда - дети. Они любят каждого из нас просто за то, что мы есть. Они любят нас такими, какие мы есть. Не забудьте поблагодарить свою маму. Мамуля, ты у меня красотка!!! - написал Зеленский в фейсбуке.

Традиционно во вторую неделю мая в Украине празднуют День Матери. Это — светлый и добрый праздник, который лучше провести в кругу близких людей. В Этом году День Матери пришелся на 12 мая.

Праздник имеет международный статус и отмечается в десятках стран мира. Причем ряд государств отмечает его 21 марта - в день весеннего равноденствия. К нам День Матери пришел 20 лет назад. В Украине празднование Дня Матери во второе воскресенье мая установлено указом президента в 1999 году. Также во второе воскресенье мая праздник отмечают в Эстонии, США, на Мальте, Кипре, в Дании, Финляндии, Германии, Италии, Турции, Австралии, Японии, Бельгии, Бразилии.

Появлением Дня Матери мы обязаны американке Анне Джарвис из Филадельфии, которая в 1907 году выступила с инициативой чествования матерей в память о своей матери.

Анна разослала письма в государственные учреждения, законодательные органы и выдающимся лицам с предложением один день в году посвятить чествованию матерей. Спустя три года штат Вирджиния первым признал День Матери официальным праздником. В 1914 году президент США Вудро Вильсон объявил второе воскресенье мая национальным праздником в честь всех американских матерей.

В США и Австралии в этот день к одежде крепят цветок гвоздики. Красное растение означает, что мать человека жива, а белыми цветами почитают память умерших матерей.