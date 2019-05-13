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Новости
Украина
12 мая 19, 22:50
Епифаний заявил о возможности объединения с католиками
Епифаний
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Глава ПЦУ Епифаний сказал, что православные восточного и западного обрядов в будущем должны объединиться в одну церковь

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не исключает возможности объединения ПЦУ и Украинской греко-католической церкови (УГКЦ). Об этом он рассказал в интервью на телеканале Эспрессо.

"В целом многие стремятся и говорят о том, что эти церкви должны в будущем объединиться. Но для того, чтобы объединиться, надо прийти к диалогу. Сейчас мы тесно сотрудничаем. Мы совместно воплощаем определенные проекты, участвуем в совместных мероприятиях", - заявил он.

Епифаний сказал, что обсуждал объединение церквей с главой УГКЦ патриархом Святославом, отметив, что "теоретически это в будущем возможно". 

"В будущем все православные должны объединиться в единой церкви", - резюмировал глава УПЦ. 
liga.net
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