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Новости
Украина
13 мая 19, 07:07
Апаршин сказал: Крым и Донбасс можно вернуть военным путем
Иван Апаршин
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Советник избранного президента Иван Апаршин сказал, что есть военный способ возвращения украинских территорий, но он против этого варианта

Советник по национальной обороне и безопасности избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин считает, что военным способом можно вернуть Донбасс и Крым, но он не будет советовать никому такой вариант. Об этом он заявил в интервью Громадському. 

"Всегда можно в военный способ решить любой вопрос. Вопрос второй - какова стоимость этой операции в человеческих потерях (...) Можно на это пойти? Я бы не пошел никогда, на сегодняшний день на то, чтобы предлагать кому-либо проведением операции ВСУ решить вопрос возвращения территории Донбасса и Крыма. Никогда", - заявил он.

Апаршин сказал, что возможности украинской армии "несопоставимы" с возможностями вооруженных сил РФ. 

По его словам, основная задача ВСУ в том, "чтобы даже при преобладании в силах и средствах для РФ дальнейшее вторжение на территорию Украины имело очень большие проблемы".

Ранее Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины – "перспектива на пять лет". Также он сказал, что не знает, как взять под контроль границу с РФ на востоке Украины.
liga.net
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