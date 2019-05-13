Апаршин сказал: Крым и Донбасс можно вернуть военным путем

Советник по национальной обороне и безопасности избранного президента Владимира Зеленского Иван Апаршин считает, что военным способом можно вернуть Донбасс и Крым, но он не будет советовать никому такой вариант. Об этом он заявил в интервью Громадському.

"Всегда можно в военный способ решить любой вопрос. Вопрос второй - какова стоимость этой операции в человеческих потерях (...) Можно на это пойти? Я бы не пошел никогда, на сегодняшний день на то, чтобы предлагать кому-либо проведением операции ВСУ решить вопрос возвращения территории Донбасса и Крыма. Никогда", - заявил он.

Апаршин сказал, что возможности украинской армии "несопоставимы" с возможностями вооруженных сил РФ.

По его словам, основная задача ВСУ в том, "чтобы даже при преобладании в силах и средствах для РФ дальнейшее вторжение на территорию Украины имело очень большие проблемы".

Ранее Апаршин заявил, что возвращение Донбасса под контроль Украины – "перспектива на пять лет". Также он сказал, что не знает, как взять под контроль границу с РФ на востоке Украины.