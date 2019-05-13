Филарет: Объединительный собор в Софии не был украинским,

Об этом говорится в сюжете ТСН.Тиждень,

О конфликте в новосозданной Православной церкви Украины знали только воцерковленные люди, но все предпочитали молчать и ждать.

15 декабря в святой Софии прошел собор который образовал новую Православную церковь Украины. Около 70 украинских епископов УПЦ КП, УАПЦ и УПЦ МП выбрали нового предстоятеля митрополита Епифания и создали новую церковь.

Перед объединительным собором, состоявшимся 15 декабря, УАПЦ и УПЦ КП провели поместные соборы, где приняли примерно одинаковый текст - в случае создания поместной церкви Киевский патриархат и УАПЦ ликвидируются.

Позже их ликвидировало государство. "Таким образом, с 15 декабря де-факто уже не существовало ни УАПЦ, ни УПЦ Киевского патриархата. С 30 января ликвидирован окончательно устав об управлении УПЦ Киевского патриархата и зарегистрирован устав новой церкви", - сообщил руководитель Департамента по делам религий Министерства культуры Украины Андрей Юраш.

Но, оказалось, что это далеко не конец. Символический статус почетного патриарха Филарета не устроил. Новоизбранный предстоятель Епифаний на соборе 15 декабря был креатурой патриарха Филарета, но лояльный предстоятель был не окончательным замыслом руководителя ликвидированного ныне Киевского патриархата, потому что Филарет де-факто планировал вернуть себе главную должность уже в новой церкви. И похоже митрополит Епифаний на такой его план не пристал и уважаемый в Украине человек вдруг оказался инициатором угрожающего скандала.

"Последней каплей", когда скандал выплыл наружу, стали письма, которые Филарет на бланках и от имени уже ликвидированного Киевского патриархата разослал архиереям Православной церкви Украины приглашение на праздник Макария 14 мая. "Да, разослал. Разослал на своем бланке патриарха. А на каком я бланке должен? Дело в том, что Киевский патриархат не ликвидирован. Не ликвидирован. Это хотят подать, что он ликвидирован. Ликвидировать Киевский патриархат может тот, кто его создал", - считает Филарет.

Существует документ с подписью Филарета о роспуске Киевского патриархата, а также его отказ от любых должностей на имя вселенского патриарха.

Накануне глава ПЦУ митрополит Епифаний и бывший глава УПЦ Киевского патриархата Филарет впервые на камеру прокомментировали противоречия, о которых раньше предпочитали молчать. Филарет в эксклюзивном интервью ТСН заявил, что Киевский патриархат все еще существует. Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний ТСН сообщил, что его на эту встречу не приглашали.

По данным ТСН.Тиждень, которые подтверждаются из многих источников даже в окружении Филарета, тот приглашает архиереев на праздник, чтобы оценить свой уровень поддержки в новой церкви и обсудить перспективы возвращения Киевского патриархата, который он сам предпочитает возглавить. Очевидно, что значительное большинство епископата церкви понимают пагубность такого плана и проигнорируют приглашение Филарета.

В интервью ТСН.Тиждень Филарет впервые публично говорил вещи, которые он озвучивал в своем окружении лишь кулуарно. Например, долгожданный для украинцев объединительный собор в Софии он называет не украинским. Это очень странно, потому что голосовали на нем украинские епископы, и обращались за Томосом к Константинопольской церкви-матери тоже они. "А то собор был не наш. То был собор Константинопольского патриархата. Поэтому на этом соборе не я председательствовал как патриарх, а председательствовал представитель Вселенского патриарха, поэтому то был не наш собор. Это собор Константинопольской церкви", - считает Филарет.

По его словам, он признает предстоятеля Православной церкви, "но с этим предстоятелем раньше, чем он стал предстоятелем, было решение архиерейского собора нашего, что он представляет украинскую церковь извне, а руковожу украинской церковью я как патриарх. Такая была договоренность. На этом настаивал и президент. Сейчас не так", - констатировал бывший патриарх УПЦ КП.

Сейчас, по словам Филарета, у него нет никаких отношений с Епифанием, потому что "нарушается то, к чему мы договорились, что принял Архиерейский собор". "Пошли путем лжи", - считает он и добавил, что Епифаний "должен сотрудничать" с Филаретом патриархом. Однако глава ПЦУ якобы за 4-5 месяцев ни разу не провел совместной службы и не общается.

За последние месяцы предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний и Филарет официально так и не провели ни одной службы. По канонам и логике вести службу должен предстоятель церкви Епифаний, однако Филарет, который называет себя патриархом, не соглашается на это. Он считает себя первым, не смотря ни на что.

Филарет забрал у Епифания контроль над финансами и уже говорит о разделении в церкви. Круглый стол на первом синоде ПЦУ появился только потому, что Филарет не захотел сидеть, как рядовой епископ церкви сбоку.

Фактически Филарет подтвердил свое желание восстановить Киевский патриархат и свой патриарший устав. Для этого, очевидно, он хочет провести поместный собор и изменить устав новой церкви. Для понимания - изменение устава - это автоматическая потеря легитимности Томоса, который выдавался митрополии, а не патриархату.

Он убеждает, что может самостоятельно созвать собор. Однако руководитель департамента по делам религий Андрей Юраш говорит - это невозможно: "Согласно уставу церкви, имеет право созвать только предстоятель церкви вместе с годовым постоянным синодом церкви".

Патриархат, который хочет возродить Филарет будет снова непризнанным: "Юридический механизм возвращения Киевского патриархата есть. Его не надо возвращать. Он существует. Если есть патриарх, значит есть патриархат. Киевская патриархия. И поэтому возвращать патриархат не нужно. И мы его и дальше будем возвращать. И будет патриархат. И причем не только будет не признан. Наступит время, когда будет признан. Уверен стопроцентно", - отметил Филарет.

Кроме того, он допускает разделение церкви, после чего будет создана "единая церковь - Киевский патриархат".

Последние месяцы Филарет возвращает людей, которым когда-то запретил в служении или просто выгнал из Киевского патриархата, ищет союзников даже из числа бывших врагов. Нашел взаимопонимание он и с луцким митрополитом Михаилом, которого сам же вынудил отказаться от выдвижения на пост главы Поместной церкви.

Наибольшее, на что эта группа может рассчитывать, уверены журналисты, - это уход и создание непризнанной церкви, которую после ухода Филарета и возглавит не менее амбициозный Михаил, который даже сейчас не скрывает своих планов стать предстоятелем. Он демонстрирует это даже в таких простых вещах - на последней службе он не поцеловал руку Епифания, как это сделали другие епископы.

Поэтому здесь интересы Михаила и Филарета относительно революции и захвата власти совпадают.