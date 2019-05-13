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Новости
Украина
13 мая 19, 07:53
В Украине введен новый пенсионный возраст
пенсия
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В Украине в 2019-м на пенсию не смогут выйти 60-летние, у которых меньше 26 лет стажа

В Украине в 2019-м на пенсию не смогут выйти 60-летние, у которых меньше 26 лет стажа. Ежегодно требование к стажу повышается на один год. Кроме того, все еще продолжается постепенное повышение пенсионного возраста для женщин. В этом году он составляет 59 лет.

Для женщин. С 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст для женщин. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. Время старта "заслуженного отдыха" зависит от даты рождения. В этом году в 59 лет выйдут те, кто родился не позже 30 сентября 1960-го.

Для мужчин. Те, кто не смог накопить необходимый стаж, смогут выйти на пенсию в 63 или даже 65 лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста предусмотрено до 2028 года. Важно при этом отметить, что все это время часть украинцев, как и раньше, сможет получить пенсионное удостоверение в 60 лет. Разница только в том, что в 2019-м таких – абсолютное большинство, а в 2028-м будет всего 55%.

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:

- в 2019-м – от 26 лет стажа;

- в 2020-м – от 27 лет стажа;

- в 2021-м – от 28 лет стажа; 

- в 2022-м – от 29 лет стажа;

- в 2023-м – от 30 лет стажа;

- в 2024-м – от 31 года стажа;

- в 2025-м – от 32 лет стажа;

- в 2026-м – от 33 лет стажа; 

- в 2027-м – от 34 лет стажа;

- в 2028-м – от 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 63 года:

- в 2019-м – от 16 до 26 лет стажа;

- в 2020-м – от 17 до 27 лет стажа;

- в 2021-м – от 18 до 28 лет стажа;

- в 2022-м – от 19 до 29 лет стажа;

- в 2023-м – от 20 до 30 лет стажа;

- в 2024-м – от 21 до 31 года стажа; 

- в 2025-м – от 22 до 32 лет стажа;

- в 2026-м – от 23 до 33 лет стажа;

- в 2027-м – от 24 до 34 лет стажа;

- в 2028-м – от 25 до 35 лет стажа.

Кто выйдет на пенсию в 65 лет:

- в 2019-м – до 16 стажа;

- в 2020-м – до 17 лет стажа;
 
- в 2021-м – до 18 лет стажа;

- в 2022-м – до 19 лет стажа;

- в 2023-м – до 20 лет стажа;

- в 2024-м – до 21 года стажа;

- в 2025-м – до 22 лет стажа;

- в 2026-м – до 23 лет стажа; 

- в 2027-м – до 24 лет стажа;

- в 2028-м – до 25 лет стажа.

Кабинет министров привязал пенсионный возраст к стажу, оставив общий показатель выхода на заслуженный отдых в 60 лет.

Стоит отметить, что Украина остается одной из нескольких стран Европы, где выйти на пенсию можно в 60. В России, Беларуси и практически во всех странах ЕС раньше 63-65 лет пенсию не выплачивают.
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