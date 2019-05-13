В Украине введен новый пенсионный возраст

В Украине в 2019-м на пенсию не смогут выйти 60-летние, у которых меньше 26 лет стажа. Ежегодно требование к стажу повышается на один год. Кроме того, все еще продолжается постепенное повышение пенсионного возраста для женщин. В этом году он составляет 59 лет.
Для женщин. С 2011 года в Украине постепенно повышается пенсионный возраст для женщин. Ежегодно его увеличивают на 6 месяцев, в результате до 2021-го он составит 60 лет. Время старта "заслуженного отдыха" зависит от даты рождения. В этом году в 59 лет выйдут те, кто родился не позже 30 сентября 1960-го.
Для мужчин. Те, кто не смог накопить необходимый стаж, смогут выйти на пенсию в 63 или даже 65 лет. Поэтапное повышение пенсионного возраста предусмотрено до 2028 года. Важно при этом отметить, что все это время часть украинцев, как и раньше, сможет получить пенсионное удостоверение в 60 лет. Разница только в том, что в 2019-м таких – абсолютное большинство, а в 2028-м будет всего 55%.
Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет:- в 2019-м – от 26 лет стажа;
Кто выйдет на пенсию в 63 года:- в 2019-м – от 16 до 26 лет стажа;
Кто выйдет на пенсию в 65 лет:- в 2019-м – до 16 стажа;
Кабинет министров привязал пенсионный возраст к стажу, оставив общий показатель выхода на заслуженный отдых в 60 лет.
Стоит отметить, что Украина остается одной из нескольких стран Европы, где выйти на пенсию можно в 60. В России, Беларуси и практически во всех странах ЕС раньше 63-65 лет пенсию не выплачивают.