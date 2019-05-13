Массовый перерасчет субсидий: кому раздадут по 10 тысяч

Уже с 1 мая субсидии начали рассчитывать с учетом доходов, полученных за вторую половину 2018-го. Кроме того, скидка будет положена только тем, кто летом тратит более 15% дохода семьи на коммуналку.

В результате большая часть украинцев останется без субсидий. Для примера возьмем семью из трех человек с одной средней зарплатой.

Так, семья в среднем в месяц, согласно данным Госстата, получала 8368 грн. При расчете размера обязательного платежа эту сумму необходимо разделить на количество членов семьи, два прожиточных минимума и умножить на 15% и на совокупный доход семьи. То, что получилось, – платеж семьи, а остальное покроет субсидия.

Итак, указанная семья могла ежемесячно платить за коммуналку с учетом субсидии 1029,7 грн. Зимой, с учетом отопления, в среднем расходы на коммуналку могли составлять 1,5-2 тыс. грн (зависимо от отапливаемой площади жилья). Таким образом, ежемесячно субсидия компенсировала около половины расходов на коммунальные услуги.

Если у такой семьи доходы росли параллельно со средней зарплатой по стране, то с мая размер ее субсидий будет пересчитан с учетом среднемесячного дохода в 9341 грн. При этом размер обязательного платежа может составлять 1227,5 грн. И если летом указанной суммы будет хватать на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, субсидию вовсе не дадут.

В Министерстве социальной политики отмечают: перерасчет произведут автоматически. Однако некоторым все-таки придется снова обратиться в органы соцзащиты.

Когда нужно заново подавать документы:





- тем, у кого отличается количество зарегистрированных и проживающих в жилье;





- переселенцам;





- тем, у кого изменился состав семьи;





- тем, у кого в семье есть безработный (или человек с доходом меньше минимального). "Действующим субсидиантам, которые не будут иметь задолженности за коммуналку, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Ее с мая будут выдавать наличными: пенсионерам на пенсионную карточку или через "Укрпочту", всем, кто еще не на пенсии, – через "Ощадбанк", – поясняют в министерстве. Принимается во внимание задолженность, которой больше месяца. То есть долг по коммуналке за апрель учитываться не будет. Но если есть "минус" и по состоянию на март, то придется либо погашать долг, либо подписывать договор реструктуризации и уже после получать субсидию. "Также не будут приниматься во внимание незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к так называемым стандартным условиям", – отметили в Кабмине. Кто вовсе не получит скидку:

- есть дом площадью от 200 кв. м, или квартира от 120 кв. м;





- машина возрастом до 5 лет;





- сделали покупку на сумму от 50 тыс. грн;



