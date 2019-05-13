Массовый перерасчет субсидий: кому раздадут по 10 тысяч

Уже с 1 мая субсидии начали рассчитывать с учетом доходов, полученных за вторую половину 2018-го. Кроме того, скидка будет положена только тем, кто летом тратит более 15% дохода семьи на коммуналку.
В результате большая часть украинцев останется без субсидий. Для примера возьмем семью из трех человек с одной средней зарплатой.
Так, семья в среднем в месяц, согласно данным Госстата, получала 8368 грн. При расчете размера обязательного платежа эту сумму необходимо разделить на количество членов семьи, два прожиточных минимума и умножить на 15% и на совокупный доход семьи. То, что получилось, – платеж семьи, а остальное покроет субсидия.
Итак, указанная семья могла ежемесячно платить за коммуналку с учетом субсидии 1029,7 грн. Зимой, с учетом отопления, в среднем расходы на коммуналку могли составлять 1,5-2 тыс. грн (зависимо от отапливаемой площади жилья). Таким образом, ежемесячно субсидия компенсировала около половины расходов на коммунальные услуги.
Если у такой семьи доходы росли параллельно со средней зарплатой по стране, то с мая размер ее субсидий будет пересчитан с учетом среднемесячного дохода в 9341 грн. При этом размер обязательного платежа может составлять 1227,5 грн. И если летом указанной суммы будет хватать на оплату коммунальных услуг в пределах нормативов потребления, субсидию вовсе не дадут.
В Министерстве социальной политики отмечают: перерасчет произведут автоматически. Однако некоторым все-таки придется снова обратиться в органы соцзащиты.
Когда нужно заново подавать документы:- арендаторам жилья;
"Действующим субсидиантам, которые не будут иметь задолженности за коммуналку, в мае автоматически переназначат субсидию на новый период. Ее с мая будут выдавать наличными: пенсионерам на пенсионную карточку или через "Укрпочту", всем, кто еще не на пенсии, – через "Ощадбанк", – поясняют в министерстве.
Принимается во внимание задолженность, которой больше месяца. То есть долг по коммуналке за апрель учитываться не будет. Но если есть "минус" и по состоянию на март, то придется либо погашать долг, либо подписывать договор реструктуризации и уже после получать субсидию.
"Также не будут приниматься во внимание незаконные доначисления в платежках потребителей дополнительных объемов природного газа за приведение к так называемым стандартным условиям", – отметили в Кабмине.
Кто вовсе не получит скидку:
Украинцы платят за тепло по разным тарифам. И если в крупных городах чаще всего один Гкал стоит до 2 тыс. грн, то в небольших населенных пунктах, где уже давно пора отказываться от централизованного теплоснабжения, стоимость Гкал может быть в несколько раз выше.
В пгт Зачепиловка Харьковской области, где, по данным Минсоцполитики, получили одну из самых высоких выплат по субсидиям (около 20 тыс. грн), за каждую Гкал нужно платить 4255,5 грн. А если нет счетчика – 336,7 грн за квадратный метр.
Предположим, что местная жительница с минимальной пенсией живет в квартире с отапливаемой площадью 48 кв. м. Обязательный платеж для нее – около 90 грн, все расходы свыше этой суммы в рамках нормативов потребления компенсирует субсидия. При этом только на отопление такой квартиры, согласно тарифу, придется заплатить более 16 тыс. грн! И это без учета других расходов на коммунальные услуги.
К слову, по данным "Укрпочты" (они доставляют субсидии тем пенсионерам, у которых нет банковских карт), максимальная выплата монетизированной субсидии составляет 9,3 тыс. грн. При этом максимальную среднюю сумму получают в Черниговской (около 3 тыс.), Ивано-Франковской (2,8 тыс.) и Волынской (2,1 тыс.) областях. И по данным Пенсионного фонда, именно в этих регионах – самые маленькие средние пенсии по Украине.