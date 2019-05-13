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Украина
13 мая 19, 09:08
Синоптики сообщили, когда прекратятся дожди: погода, карта
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По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня ожидаются дожди и до +24 градусов

13 мая в Украине пройдут периодические дожди, а в конце недели осадки прекратятся. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве понедельник - и солнце, и дождь, и местами гроза. Тепло, около +20 градусов. В столице вторая половина недели, включая следующие выходные, обещает быть преимущественно сухой и солнечной", - отметила Диденко.

На западе +19 градусов, востоке и севере +23 градусов, юге +24 градусов. В центре воздух прогреется до +23 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Дожди с грозами в течение 14-15 мая пройдут преимущественно в западных и северных областях, а также в Винницкой и Одесской области.
liga.net
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