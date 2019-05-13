ГПУ расследует вмешательстве Порошенко в суд по ПриватБанку

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) и начала досудебное расследование по факту возможного вмешательства высших должностных лиц государства в деятельность судей во время заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 18 апреля по делу ПриватБанка. Об этом сообщает пресс-служба Окружного суда Киева.

В суде напомнили, что судьи коллегии, принявшей решение по делу о национализации ПриватБанка, обратились к руководству ГПУ и Государственного бюро расследований (ГБР) с заявлениями о совершении уголовного правонарушения, которое подлежит рассмотрению в соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины.

В частности, судьи просили начать досудебное расследование в отношении Президента Украины Петра Порошенко, министра юстиции Павла Петренко и председателя Национального банка Украины Якова Смолия путем внесения соответствующих сведений в ЕРДР, по результатам которого виновные лица будут привлечены к уголовной ответственности.

"Судьи отметили, что руководство государства, комментируя их решение о признании незаконной национализации ПриватБанка, сделало заявления, которые являются прямой угрозой судебной системе Украины, посягательством на ее независимость и непредвзятость", — говорится в сообщении.

Напомним, 18 апреля Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Игоря Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету министров Украины о неправомерности национализации ПриватБанка.

После этого Министерство финансов Украины заявило, что не соглашается с решением Окружного суда Киева по иску Коломойского, связанного с национализацией банка, и готовится к подаче апелляционной жалобы.

В этот же день Окружной административный суд города Киева принял очередное решение относительно процедуры национализации ПриватБанка, которым полностью удовлетворил иск подконтрольной бывшему акционеру Игорю Коломойскому кипрской компании Triantal Investments Ltd.

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Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что денационализация ПриватБанка создаст угрозы для денег его вкладчиков и спровоцирует кризис в отношениях Украины и Международного валютного фонда.