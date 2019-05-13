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Украина
13 мая 19, 10:55
Неизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в Днепре. ВИДЕО
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В Днепре на улице Передовой неизвестные подорвали банкомат "ПриватБанка".

Как сообщает Цензор.НЕТ, взрыв произошел около трех часов ночи, поэтому во время инцидента никто не пострадал.

Банкомат находился на входе в парикмахерскую. Известно, что деньги злоумышленникам унести не удалось.

Как рассказал сотрудник охранной службы "Безпека-комплекс", они выехали на место, потому что сработала сигнализация. Когда охрана прибыла, они увидели, что в парикмахерской подорвали банкомат, никого поблизости уже не было. После этого по адресу приехали патрульные, взрывотехники и следственно-оперативная группа.

В результате взрыва полностью разрушен коридор парикмахерской. Как рассказали владельцы учреждения, предварительно, не пострадало ничего из техники или других вещей. Также от взрыва разбилось окно здания. Из-за инцидента паримахерская временно прекратит работать.

Взрыв был настолько сильным, что двери парикмахерской отбросило на противоположную сторону улицы, а обломки разлетелись по всей дороге. Предварительно, грабители подорвали этот банкомат тем же методом, что и предыдущие, запустив трубу с газом.
censor.net.ua
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