Мужчина ехал в оккупированный Донбасс и умер на блокпосту

В подконтрольном Украине пункте въезда-выезда Марьинка 10 мая умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе миссии ОБСЕ.

Наблюдатели ОБСЕ видели на КПВВ "Марьинка" накрытое одеялом тело умершего мужчины.

Ранее в тот день в том же месте наблюдатели видели, как фельдшеры оказывали помощь лежавшему на земле мужчине в возрасте 60–69 лет.

Офицер Государственной пограничной службы Украины сообщил, что мужчина потерял сознание вскоре после того, как вышел из машины, в которой он вместе с женой направлялся во временно оккупированный Донбасс.

12 апреля 2019 года на линии разграничения за 30 метро до блокпоста пункта пропуска Новотроицкое умер мужчина 1936 года рождения.