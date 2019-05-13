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Новости
Украина
13 мая 19, 12:28
БПП срочно соберет фракцию для определения даты иннаугурации
Артур Герасимов
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Фракция Блока Петра Порошенко определится с поддержкой конкретной даты инаугурации нового президента Владимира Зеленского сразу после соответствующего решения Регламентного комитета в срочном заседании.

Об этом заявил председатель фракции БПП Артур Герасимов во время заседания Согласительного совета, передает корреспондент УНН.

"Сразу после решения соответствующего профильного комитета мы срочно собираем фракцию и определяемся с тем, за что будем голосовать. Петр Порошенко готов передать власть в любой момент и не возражает против ни одной даты", - отметил Герасимов.

По его словам, фракция БПП будет голосовать не за одно постановление.

При этом он добавил, что определение даты инаугурации - это ответственность исключительно парламента.

Напомним, проекты постановлений по инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского уже расписаны на профильные Комитеты Верховной Рады Украины.

Источник: УНН
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