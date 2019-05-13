Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.43
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 мая 19, 14:11
Киевский суд сегодня рассмотрит дело в отношении Зеленского
Зеленский
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
13 мая, сегодня будет рассмотрено административное дело в отношении избранного президента Украины Владимира Зеленского.
Как следует из расписания Оболонского районного суда Киева на 13 мая, сегодня будет рассмотрено административное дело в отношении избранного президента Украины Владимира Зеленского.

Так, сообщается, что сегодня суд рассмотрит дело в отношении Зеленского за нарушение ограничений предвыборной агитации. Также сообщается, что председательствующим судьей будет Владислав Девятко, известный тем, что рассматривал дело бывшего президента Виктора Януковича.

Напомним, в ходе второго тура выборов 21 апреля Зеленский на избирательном участке в Оболонском районе Киева показал свой заполненный бюллетень. Отметим, ч. 1 ст. 7 закона о выборах президента запрещает фото- и видеофиксацию результатов волеизъявления. Закон также запрещает демонстрацию результатов голосования на участке, поскольку это является нарушением тайны голосования.

Предполагается, что Зеленскому грозит штраф приблизительно от 30 до 50 необлагаемых минимумов доходов. Таким образом, максимальная сумма штрафа составит 850 гривен.
источник: mhub.top
Ещё по теме:
Суд приговорил Гриба к 6 годам колонии общего режима
Кто и как хочет сорвать скорую инаугурацию?
У Зеленского заявили о публикации фейков людьми Порошенко
Зеленский двумя предложениями пресек хейтеров в Facebook
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
БПП срочно соберет фракцию для определения даты иннаугурации
noimageИнаугурация Президента: о чем говорят в партиях
noimageМужчина ехал в оккупированный Донбасс и умер на блокпосту
noimageНеизвестные взорвали банкомат "ПриватБанка" в Днепре. ВИДЕО
noimageГПУ расследует вмешательстве Порошенко в суд по ПриватБанку
Лента новостей