Порошенко вручил орден президенту Евросовета

Действующий президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель вручил орден Ярослава Мудрого президенту Европейского Совета Дональду Туску. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности".

Ранее Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко орденом За заслуги ІІІ степени.