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Новости
Украина
13 мая 19, 19:14
Порошенко вручил орден президенту Евросовета
Порошенко
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Порошенко поблагодарил Дональда Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев"

Действующий президент Петр Порошенко во время визита в Брюссель вручил орден Ярослава Мудрого президенту Европейского Совета Дональду Туску. Об этом сообщается на странице Порошенко в Facebook.

"Горд возможностью наградить большого друга Украины, президента Европейского Совета Дональда Туска высокой государственной наградой - орденом Ярослава Мудрого", - говорится в сообщении.

Порошенко поблагодарил Туска "за глубокое понимание и надежную поддержку Украины и украинцев на нашем общем пути возвращения в единую семью европейских народов и отстаивания нашего суверенитета и территориальной целостности".

Ранее Порошенко наградил своего пресс-секретаря Святослава Цеголко орденом За заслуги ІІІ степени.
liga.net
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