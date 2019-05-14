В Раде предлагают новую дату инаугурации

Основатель и единственный член депутатского объединения За Зеленского нардеп Виталий Куприй зарегистрировал проект постановления о назначении даты инаугурации новоизбранного президента Владимира Зеленского, предложив новую дату.

"Провести 26 мая 2019 года в 10 часов в сессионном зале Верховной Рады Украины торжественное заседание Верховной Рады Украины, посвященное принятию присяги Украинскому народу новоизбранным президентом Украины", - говорится в проекте постановления.





Ранее сегодня нардеп от БПП Александр Сугонятко отозвал постановление об инаугурации 1 июня.





Таким образом, сейчас в парламенте зарегистрировано пять проектов постановлений с тремя датами инаугурации - 19, 20 и 26 мая.





Как сообщалось, во время сегодняшнего заседания согласительного совета произшел скандал.





Нардепы потребовали от спикера ВР Андрея Парубия назанчить инаугурацию на 19 мая. Глава парламента пообещал, что до конца недели дата будет назначена.



