Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.43
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 мая 19, 19:22
В Украину прилетел партнер Коломойского
Геннадий Боголюбов
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
По данным журналиста Юрия Бутусова, Геннадий Боголюбов прилетел 12 мая в 18:00

Вчера, 12 мая, в Украину Геннадий Боголюбов - партнер олигарха Игоря Коломойского. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

"В 18:00 чартерным рейсом Тель-Авив - Днепр в Украину прибыл Геннадий Боголюбов - партнер Игоря Коломойского. Никаких претензий у правоохранителей к нему нет, так что оформился без проблем. Коломойский, видимо, собирается возвращаться после инаугурации президента", - отметил Бутусов.

22 апреля Коломойский заявил, что вернется в Украину после объявления официальных результатов выборов президента, в которых побеждает его бизнес-партнер Владимир Зеленский.

6 мая Центральный апелляционный хозяйственный суд удовлетворил иск Национального банка Украины к ООО Арлан. По данным госреестра, конечными бенефициарами ООО Арлан являются Коломойский и Боголюбов.
liga.net
Ещё по теме:
Гордись, Украина! В рейтинге миллиардеров- 10 украинцев
Геннадий Боголюбов увеличивает свое влияние на ПриватБанк
Рейтинг украинских миллиардеров в 2013 году (ФОТО)
Боголюбов опять стал крупнейшим акционером ПриватБанка
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кто и за что убивает украинских фермеров?
noimageЧто ждет украино-американские отношения при Зеленском
noimageПод Киевом пройдет Чемпионат мира по средневековому бою
noimageНа Реву подали в суд за "мразей" в Донбассе
noimageУкраинский экспорт превысил $12 млрд за квартал
Лента новостей