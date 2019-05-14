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Новости
Украина
13 мая 19, 19:51
Епифаний не приедет завтра во Владимирский собор
Епифаний
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Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний не приедет на почтение памяти священномученика Макария во Владимирском соборе
Об этом корреспонденту сообщили УНН в пресс-службе ПЦУ.

"Завтра митрополит Епифаний находится с давным-давно запланированным визитом в Мариуполе", - отметили в пресс-службе в ответ вопрос, будет ли завтра Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний на чествовании памяти священномученика Макария во Владимирском соборе. 

Напомним, ранее патриарх Киевский Филарет пригласил митрополита Епифания почтить память священномученика Макария во Владимирском соборе 14 мая. Вместе с тем, патриарх упрекнул главу ПЦУ, что после интронизации Епифаний ни разу с ним не совершал Божественную литургию - в течение пяти месяцев. 

По мнению религиоведа, совместная служба Филарета с предстоятелем Православной церкви Украины невозможна, поскольку Филарет не может уступить первое место в службе, которое, по правилам, принадлежит предстоятелю Церкви.

Источник: УНН
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