В Украине насчитали более пяти тысяч миллионеров

Количество граждан, которые задекларировали доходы в сумме более 1 млн грн, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 27% и составляет — 5143 человек. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной фискальной службы.

Традиционно наибольшее количество миллионеров проживает в Киеве (2194 человека), Киевской (378 человек), Харьковский (339 человек), Днепропетровской (333 человека) областях.

Из общего количества миллионеров, которые задекларировали свои доходы, наибольшую часть, или 58% составляют лица в возрасте от 40 до 60 лет (2981 чел.), лица в возрасте от 30 до 40 лет — 23% от общего количества (1171 чел.), моложе 30 лет задекларировали 4% от общего количества лиц (211 чел.).

"Наибольшее количество (70%, или 3609 чел.) миллионеров задекларировали полученные доходы в сумме от 1 до 5 млн грн. Они больше всего декларировали доходы, полученные от операций по продаже объектов движимого и недвижимого имущества, доходы от предоставления имущества в лизинг, аренды, и иностранные доходы и т.д.", — рассказал и.о. председателя ГФС Александр Власов.

Тремя гражданами задекларировано полученные доходы в сумме более 1 млрд грн, а один гражданин задекларировал доход свыше 10 млрд грн.

Налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1 млрд грн задекларированы жителем Киева. Более 100 млн грн к уплате задекларировали еще два жителя Киева. От 5 до 100 млн грн задекларировали налоговые обязательства 14 человек, проживающих в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской области.

"К нынешней кампании декларирования доходов присоединились почти 200 отечественных знаменитостей: звезды эстрады, музыканты, шоумены, популярные ведущие и спортсмены. Ими задекларировано доходы в сумме более 416 млн грн и согласовано до уплаты налога на доходы физических лиц 44 млн грн и военного сбора — 5 млн грн", — отметил руководитель ГФС.

Кроме того, значительное количество известных и звездных лиц учитываются как субъекты предпринимательской деятельности, применяя упрощенную систему налогообложения.

Так, более 127 млн ​​грн дохода задекларировали наиболее известные лица, осуществляющие артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности — а это более 6 млн грн поступлений единого налога.



