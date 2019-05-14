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Новости
Украина
13 мая 19, 20:33
Госстат Украины назвал привлекательные сферы для инвестиций
инвестиции
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Рост капитальных инвестиций ускорился на 25%

Капитальные инвестиции в Украине по итогам 2018 года выросли на 29% до 578,7 млрд грн. Об этом сообщили в Государственной службе статистики Украины.

По сравнению с 2017 годом, рост капитальных инвестиций ускорился на 24,8%.

Наиболее привлекательными для инвестиций в прошлом году были такие сферы, как "Искусство, спорт, развлечения и отдых", где они выросли более чем в два раза (+122,1%), "Информация и телекоммуникации" (+62,5%), "Оптовая и розничная торговля" (+53,9%).

Ранее сообщалось, что за 2018 год Украина освоила 526,3 млрд гривен капитальных инвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и зоны ООС). В региональном разрезе наибольшее увеличение капитальных инвестиций в 2018 году в годовом выражении зафиксировано в Донецкой (на 54,6%), Винницкой (37,8%), Черкасской (32,4%), Днепропетровской (29,4%), Черниговской (17,7%), Закарпатской (17,3%), Волынской (12,1%), Киевской (9,8%), Харьковской (9,3%), Ровенской (8,7%) и Сумской (8,5%) областях, а также в Киеве (30,6%).
Delo
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