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Новости
Украина
13 мая 19, 20:39
В РФ хотят утилизировать военную технику Украины в Крыму
окупированный Крым
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Оккупанты грозят утилизировать технику через пять лет, если украинские власти ее не заберут

Россия "будет вынуждена" утилизировать украинскую военную технику, оставшуюся в Крыму после аннексии полуострова, если ее не заберут по истечении десятилетнего срока. Об этом заявил глава комитета по обороне в Госдуме Владимир Шаманов, передает пропагандистское агентство ТАСС.

После аннексии Крыма прошло пять лет, соответственно оккупанты заявили об утилизации техники через еще пять лет.

При этом Шаманов заявил, что это – "задача руководства Украины" и они должны либо забрать технику, либо она будет утилизирована, потому что то, что "не находится в эксплуатации, ветшает и приходит в негодность". По его словам, современных образцов они "не наблюдают", а то, что есть – РФ "не интересно".

11 января 2018 года глава страны-агрессора Владимир Путин заявил, что Россия готова передать Украине военную технику из оккупированного Крыма. После этого первый вице-премьер Верховной Рады Ирина Геращенко подчеркнула, что Крым за захваченные россиянами в 2014 году корабли Украина не продает.
liga.net
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