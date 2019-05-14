Нафтогаз изменит цену на газ для населения на июнь

Нафтогаз с июня повысил цену на газ для населения на 380 гривен (на 4,6%) до 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС). Об этом сообщают в понедельник, 13 мая, Українські Новини со ссылкой на дополнение к договорам купли-продажи газа.

Отмечается, что компания подготовила и разослала проект с предложением повышения стоимости газа газораспределительным компаниям.





Как известно, с 1 мая Нафтогаз снизил цены на газ для населения на 300 гривен - с 8550 до 8247 грн за тысячу кубометров. Изначально стоимость газа должна была вырасти до 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров.





Отметим, с 1 ноября 2018 года Кабмин установил предельну стоимость газа для населения на уровне 8 548,92 гривен/тыс. куб.





В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что осенью стоимость газа вырастет на 15%, а в 2020 году еще на 7%.







