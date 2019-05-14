Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.43
USD
26.21
RUB
0.40
EUR
29.34
USD
26.12
RUB
0.40
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
13 мая 19, 20:45
Нафтогаз изменит цену на газ для населения на июнь
Нафтогаз
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Нафтогаз с июня повысил цену на газ для населения на 380 гривен (на 4,6%) до 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС).

Нафтогаз с июня повысил цену на газ для населения на 380 гривен (на 4,6%) до 8 627 гривен/тыс. куб м (с НДС). Об этом сообщают в понедельник, 13 мая, Українські Новини со ссылкой на дополнение к договорам купли-продажи газа.

Отмечается, что компания подготовила и разослала проект с предложением повышения стоимости газа газораспределительным компаниям.

Как известно, с 1 мая Нафтогаз снизил цены на газ для населения на 300 гривен - с 8550 до 8247 грн за тысячу кубометров. Изначально стоимость газа должна была вырасти до 9,7-9,8 тысяч гривен за тысячу кубометров.

  Отметим, с 1 ноября 2018 года Кабмин установил предельну стоимость газа для населения на уровне 8 548,92 гривен/тыс. куб.

В то же время, в Нацбанке прогнозируют, что осенью стоимость газа вырастет на 15%, а в 2020 году еще на 7%.
bigmir.net
Ещё по теме:
Цены на газ: Гройсман сделал заявление
Наступ на тарифи: Кабмін оскаржив рішення суду
"Нафтогаз" отреагировал на встречу Бойко и Миллера в Москве
Заболеваемость корью растет, за неделю - 2250 случаев
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Кто и за что убивает украинских фермеров?
noimageЧто ждет украино-американские отношения при Зеленском
noimageПод Киевом пройдет Чемпионат мира по средневековому бою
noimageНа Реву подали в суд за "мразей" в Донбассе
noimageУкраинский экспорт превысил $12 млрд за квартал
Лента новостей