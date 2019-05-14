Кто и за что убивает украинских фермеров?

Убийство фермеров в Винницкой области в очередной раз всполошило аграрный мир Украины. Коллеги убитых на Винничине и в других областях в напряжении – что будет дальше? Ведь это далеко не первое нападение на фермеров за последнее время. Еще месяца не прошло с тех пор, как в Киевской области также убили одного из аграриев. До этого конфликты возникали и прямо на полях, где люди работали, и в селах, где они жили. Тогда, до расстрела не доходило. Теперь же тенденции меняются.

- Страшно за себя, за детей, за свой бизнес, на который ушли годы и огромные деньги, - вздыхает фермер из Барского района Винницкой области Виталий. – Об убийстве Эдуарда и Юли все наше сообщество узнало в тот же день. Поговаривают, что они планировали выезжать заграницу, продав свой бизнес - искали покупателя.

47-летнего Эдуарда и 42-летнюю Юлию Тычук из села Шипинки Барского района рано-утром 9 мая мертвыми нашли их работники.

- Люди пришли на работу, увидели, что все закрыто, и пошли к дому фермеров – он по соседству с фермерским хозяйством. Во дворе и нашли своих работодателей застреленными, - рассказывают местные жители.





Отец в доме ничего не слышал Из дома пропал сейф. Вскрытый металлический ящик нашли в поле в двух километрах от дома убитых. Сколько там было денег – пока неизвестно. Ни выстрела, ни звука никто не слышал. Зато во дворе фермеров были установлены камеры. Видимо, злоумышленник их не заметил. Записи переданы в полицию. - В доме был отец Юлии, она недавно забрала его к себе. Мать умерла, а он сильно болел – не хотела оставлять одного, - рассказывают "КП" в Украине" местные жители. – Но он ничего не слышал, старый уже. Для Эдуарда этот брак был третьим, от предыдущих у него осталось двое взрослых сыновей. Юля была замужем во второй раз, ее сын, которому уже за 20 – парень все еще жил с мамой. В момент нападения его дома не было. В глазах местных Эдуард и Юлия были обычными фермерами. Ну, может чуточку успешнее, чем большинство. Но они отнюдь не верхушка местного яблочного бизнеса – есть предприниматели и богаче. Яблоневыми садами здесь никого не удивишь – они есть в каждом дворе. Многие выращивают яблоки именно на продажу, не для себя. - Может, у них было чуть больше земли, чем у других. Была и своя, да еще в аренду брали, людей на работу нанимали, - размышляет жительница соседнего поселка Копайгород, к совету которого принадлежит село Шипинки, Татьяна. – Сами они отсюда же, здесь родились и выросли, как и их родители. Обычная работящая семья, конфликтов ни с кем не имели, да и ссориться не любили. И все же, вряд ли с ними так расправились какие-то залетные гастролеры. Жили Эдик и Юля на окраине, их дом ничем с виду не отличается от других – дворцовыми излишествами не пахнет, обычный сельский дом, хоть и выкрашенный и с хорошим ремонтом. С дороги его не видно. В селе говорят, что деньги у них были всегда – все-таки объемы сбора яблок были немаленькими. Дом погибших стоит на окраине села – с трассы его не видно. Фото: Скриншот ТСН Дом погибших стоит на окраине села – с трассы его не видно. Фото: Скриншот ТСН



