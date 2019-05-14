Кто и за что убивает украинских фермеров?

Убийство фермеров в Винницкой области в очередной раз всполошило аграрный мир Украины. Коллеги убитых на Винничине и в других областях в напряжении – что будет дальше? Ведь это далеко не первое нападение на фермеров за последнее время. Еще месяца не прошло с тех пор, как в Киевской области также убили одного из аграриев. До этого конфликты возникали и прямо на полях, где люди работали, и в селах, где они жили. Тогда, до расстрела не доходило. Теперь же тенденции меняются.
- Страшно за себя, за детей, за свой бизнес, на который ушли годы и огромные деньги, - вздыхает фермер из Барского района Винницкой области Виталий. – Об убийстве Эдуарда и Юли все наше сообщество узнало в тот же день. Поговаривают, что они планировали выезжать заграницу, продав свой бизнес - искали покупателя.
47-летнего Эдуарда и 42-летнюю Юлию Тычук из села Шипинки Барского района рано-утром 9 мая мертвыми нашли их работники.
- Люди пришли на работу, увидели, что все закрыто, и пошли к дому фермеров – он по соседству с фермерским хозяйством. Во дворе и нашли своих работодателей застреленными, - рассказывают местные жители.
Эдуард и Юлия занимались яблоками – у них было одно из самых крупных хозяйств в районе. Фото: Пресс-служба Нацполиции
Из дома пропал сейф. Вскрытый металлический ящик нашли в поле в двух километрах от дома убитых. Сколько там было денег – пока неизвестно.
Ни выстрела, ни звука никто не слышал. Зато во дворе фермеров были установлены камеры. Видимо, злоумышленник их не заметил. Записи переданы в полицию.
- В доме был отец Юлии, она недавно забрала его к себе. Мать умерла, а он сильно болел – не хотела оставлять одного, - рассказывают "КП" в Украине" местные жители. – Но он ничего не слышал, старый уже.
Для Эдуарда этот брак был третьим, от предыдущих у него осталось двое взрослых сыновей. Юля была замужем во второй раз, ее сын, которому уже за 20 – парень все еще жил с мамой. В момент нападения его дома не было.
В глазах местных Эдуард и Юлия были обычными фермерами. Ну, может чуточку успешнее, чем большинство. Но они отнюдь не верхушка местного яблочного бизнеса – есть предприниматели и богаче. Яблоневыми садами здесь никого не удивишь – они есть в каждом дворе. Многие выращивают яблоки именно на продажу, не для себя.
- Может, у них было чуть больше земли, чем у других. Была и своя, да еще в аренду брали, людей на работу нанимали, - размышляет жительница соседнего поселка Копайгород, к совету которого принадлежит село Шипинки, Татьяна. – Сами они отсюда же, здесь родились и выросли, как и их родители. Обычная работящая семья, конфликтов ни с кем не имели, да и ссориться не любили. И все же, вряд ли с ними так расправились какие-то залетные гастролеры. Жили Эдик и Юля на окраине, их дом ничем с виду не отличается от других – дворцовыми излишествами не пахнет, обычный сельский дом, хоть и выкрашенный и с хорошим ремонтом. С дороги его не видно.
В селе говорят, что деньги у них были всегда – все-таки объемы сбора яблок были немаленькими.
Дом погибших стоит на окраине села – с трассы его не видно. Фото: Скриншот ТСН
Грабили фермеров в селе или районе и раньше. Бывало, что унесут дорогое содержимое из машины или из дома. Но чтобы убивать?
Между собой фермеры вздыхают – от такого никто не застрахован. Нападениями на аграриев никого не удивишь. Где-то выяснения происходят с оружием и насилием, с привлечением полиции, где-то фермеры сами разбираются между собой.
- Было, что на людей нападали ночью, забирали деньги, избивали, - говорят: "КП" в Украине" коллеги убитых. – Люди, которые приняли решение работать на земле, которые обрабатывают тысячи гектаров, обычно оперируют большими средствами. Нужно закупить севматерил, удобрения, сельхозтехнику. В какой-то момент у фермеров скапливаются деньги на покупку всего этого – чем не приманка для грабителей. Все аграрии всполошены, эта проблема может коснуться каждого. Мы все заинтересованы, чтобы следствие провели качественно и наказали виновных.
Разборки с аграриями могут устраивать и конкуренты. Каждый год то тут, то там вспыхивают скандалы, связанные с захватом полей. Бывает – поджигают чужую технику. Иногда своими комбайнами собирают чужой урожай или захватывают поля уже с посевами.Поля отбирают конкуренты
Как объяснил нам житель из Волыни, который также выращивает яблоки, Юрий Елева, захваты полей у нас возможны из-за несовершенства законов. По его словам, в свое время были неправильно оформлены договора аренды земли или некорректно выделены земельные участки и это сегодня нечистым на руку людям дает возможность отхватить эти участки. Для этого они делают безупречную документацию и отбирают поля. Знают – будет суд, и он встанет на сторону того, у кого все правильнее юридически оформлено.
- У людей, которые работают с землей 20 и больше лет, обычно многое построено на простых человеческих отношениях, на которых и держатся соглашения с владельцами земельных паев, - говорит Юрий Елева. – Если не до конца что-то оформили – то это шанс для кого-то отобрать эти земли, заключив новые письменные договора аренды.
Такие конфликты возникают чуть ли не в каждой области, иногда скандалы доходят даже до губернаторов. Где-то фермеры разруливают сами – отдают землю назад, либо выплачивают компенсацию. Это – если есть связи. Если нет, часто, с полем приходится попрощаться. По той же схеме раньше отбирали предприятия – рейдеры делали юридически безупречную документацию, брали так называемых "титушек", бандитов, приходили на предприятие и захватывали администрацию, отобрав, в первую очередь, печатку.
Правда, таких захватов садовникам стоит бояться в меньшей степени, чем тем, кто засевает поля. Потому, что территория садов обычно раз в сто меньше. А свидетелей, которые могут подтвердить, чей это сад на самом деле, наоборот, куда больше.
- Так как в сады вложено много и денег, и усилий, то люди с большей вероятностью могут защищать его с оружием, - говорит фермер. - Во-вторых, все знают, чей это сад. Вот я садил сад, и у меня есть сто свидетелей, которые со мной садили, и которые дадут показания, что это – мое. А в поле тракторист обычно орет тысячу гектаров за день-два, его никто не знает – ни чей трактор, ни чей тракторист, и доказать, кто здесь работал, невозможно. Тем и пользуются.
Пока же аграрии ждут выводов следствия – всех интересуют причины, которые привели к гибели Эдуарда и Юлии.ОФИЦИАЛЬНО
- Уголовные дела открыты по двум статьям "убийство" и "разбойное нападение", - отметили в секторе коммуникации полиции в Винницкой области. – Ключевая версия – это убийство по корыстным мотивам.