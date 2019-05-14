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Новости
Украина
13 мая 19, 21:20
Украинский экспорт превысил $12 млрд за квартал
Украинский экспорт
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Экономика Украины продолжает восстанавливаться после глубокого кризиса, отметил Степан Кубив.

Украинский экспорт по итогам первого квартала 2019 года составит минимум $12,3 млрд, что почти на $850 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития на своей странице в Twitter в понедельник, 13 мая, со ссылкой на первого вице-премьер-министра Украины – министра экономического развития и торговли Степана Кубива.

"В І квартале 2019 года украинский экспорт вырастет минимум до $12,3 млрд, что почти на $850 млн больше, чем за аналогичный период в прошлом году", – сказал Кубив в ходе согласительного совета в Верховной Раде. 

Он подчеркнул, что экономика Украины восстанавливается после глубокого кризиса, а Кабмин продолжает строить дороги, выплачивать зарплаты, пенсии, стипендии, а также заботиться о социально незащищенных группах населения.

Ранее сообщалось, что Украина резко увеличила экспорт меда. С начала года экспорт украинского меда вырос более чем на треть, но выручка всего на 12% из-за снижения цен. 
bigmir.net
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