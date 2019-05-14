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Новости
Украина
13 мая 19, 21:27
На Реву подали в суд за "мразей" в Донбассе
Андрей Рева
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По мнению истцов, высказывание министра дискриминирует и унижает человеческое достоинство граждан Украины

В Окружной админсуд Киева поступили два иска против министра социальной политики Украины Андрея Ревы относительно его высказывания о жителях временно оккупированных территорий Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Истцы просят суд признать противоправными высказывания Ревы о жителях востока Украины в интервью ВВС 26 апреля 2019 г.

По мнению истцов, высказывание министра дискриминирует и унижает человеческое достоинство граждан Украины по территориальному признаку.

Среди требований иска - обязать Реву воздержаться от подобных высказываний.

Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам.

Рева, в частности, в интервью ВВС сказал: "Все, кто был проукраинский, те уехали. А тот, кто хочет получать две пенсии - там и здесь - пусть потерпит. Мне их не жалко, никого абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров и их семьи, которые убиты там, из-за этой мрази".

Сегодня, 13 мая, главы МИД стран-членов ЕС в 10-ю годовщину Восточного партнерства в Брюсселе заявили, что не планируют вводить новые санкции против РФ из-за паспортов в Донбассе.
liga.net
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