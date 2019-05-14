Под Киевом пройдет Чемпионат мира по средневековому бою

С 16 по 19 мая в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет грандиозное событие мирового масштаба, которого ждут украинцы и гости страны с мая прошлого года – Фестиваль средневекового боя.

Во время Фестиваля пройдет Чемпионат мира по средневековому бою IMCF, который в Украине будет проводиться впервые за всю историю данного вида спорта. На ристалище Древнего Киева соберется более 1000 бойцов из около 30 стран мира – а это наибольшее количество участников за всю историю проведения Чемпионатов всех лет. В бескомпромиссных поединках в невероятно зрелищных боях бойцы будут соревноваться за титул чемпионов мира.





Чемпионат мира – это самое масштабное спортивное мероприятие 2019 года в Украине. После признания средневекового боя видом спорта и прогремевших на весь мир побед сборной Украины на чемпионатах, средневековый бой приобрел невероятную популярность. Туристы съезжаются со всех уголков мира, чтобы поболеть за свою сборную. И, наконец, у украинцев появилась возможность поддержать наших спортсменов, не выезжая за пределы страны.





Спортсмены наденут тяжелые металлические доспехи и покажут свою доблесть в полноконтактных боях настоящим средневековым оружием, сделанным по историческим образцам. В течение четырех дней можно будет увидеть одиночные и групповые бои, и даже женские поединки. А каждый вечер гостей фестиваля ждут бугурты – масссовые бои, крупнейший из которых пройдет в субботу - до 500 на 500 бойцов. Это не постановочные сражения, здесь все по-настоящему!





Программу дополнит колорит Древнего Киева, ведь именно здесь можно будет увидеть настоящий средневековый город Х века в его полном размере. Гости смогут ощутить себя жителем Средневековья, отведать вкусных блюд, приготовленных на открытом огне, покататься на лошадях верхом и в экипажах, посетить музеи, полетать на канатном спуске «Полетайло» и скоростной горке «Змей Горыныч», пострелять из лука и аркбалисты, отчеканить древнекиевскую монету, переодеться в жителя Древнего Киева в Княжеской костюмерной, изготовить изделие у гончара, отдохнуть у Лесного озера, посетить различные мастер-классы и ярмарку мастеров. Детки от 2 до 12 лет смогут развлечься в веревочном кубе-лабиринте - «Мышеловке».





В перерывах между боями гостей ждет развлекательная программа, конные выступления, флэш-мобы и мастер-классы по средневековым танцам с посетителями, розыгрыш чаши подарков. А вечером подарят настоящее удивление и восхищение яркие выстрелы из требушета горящими ядрами, а в субботу – еще и феерическое фаер-шоу. А после – гостей пригласят на Лесное озеро на музыкально-развлекательную программу, которая продлится допоздна.





В воскресенье можно будет увидеть самую интригующую часть фестиваля – награждение победителей.

Мероприятие проходит при содействии Всеукраинской федерации средневекового боя (президент – Владимир Янченко), а также при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины (министр – Игорь Жданов), Киевской областной государственной администрации (председатель – Александр Терещук), Обуховской районной государственной администрации (председатель – Михаил Письменный), управление туризма и промоций КГГА (начальник – Антон Тараненко).

Напомним, Украина стала первой страной в мире, которой удалось достичь официального признания средневекового боя как вида спорта.

Для тех, кто захочет продолжить свой отдых еще на день, есть возможность остаться с ночевкой в кемпинге, дома гостиничного типа «4 комнаты» или в хостеле, предварительно забронировав места.

Древний Киев открывается в 10:00.

Древний Киев в Княжестве Киевская Русь расположен недалеко от Киева современного - всего в 45 минутах езды - в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Маршрутки курсируют из Киева от станции метро «Выдубичи» (выход из метро в сторону «Фуршета») согласно расписанию на сайте.

Стоимость входных билетов на Фестиваль средневекового боя:

· для пенсионеров и студентов – 150 грн.,

· для детей школьного возраста – 100 грн.,

· для дошкольников – бесплатно,

· полный билет для взрослого:

· на 1 день – 300 грн.

· на 2 дня – 400 грн.

· на 3-4 дня – 500 грн.

Акция! Скидка 10% на взрослые билеты при покупке на сайте до 12.05.19.

Подробная информация: www.parkkyivrus.com