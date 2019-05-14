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Новости
Украина
14 мая 19, 07:05
Команда Зеленского подняла вопрос о свободной торговле с ЕС
Алексанр Данилюк и Руслан Рябошапка
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Советники новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк и Руслан Рябошапка во время визита в Брюссель в начале мая подняли вопрос о пересмотре условий Соглашения об Ассоциации.

Советники новоизбранного президента Владимира Зеленского Алексанр Данилюк и Руслан Рябошапка во время визита в Брюссель в начале мая подняли вопрос о пересмотре условий Соглашения об Ассоциации.

Об этом в комментарии "Европейской правде" заявил еврокомиссар по вопросам соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан, 

Хан отметил, что Брюссель пока не имеет четкой уверенности в том, каковы намерения команды Зеленского – это вопрос лишь кратко обсуждался 3 мая, во время визита в Брюссель представителей Зе-команды Александра Данилюка и Руслана Рябошапки.

"Когда в Брюсселе была небольшая делегация (от Зеленского. – Ред.), они поднимали этот вопрос. У нас нет 100% уверенности в том, что они имели в виду, но, по моему мнению, в известной степени речь шла о квотах", – пояснил комиссар.

Зеленский твердо заверил в своей проевропейской позиции, - еврокомиссар Хан

По словам Хана, во время его встречи с Зеленским новоизбранный президент Украины не поднимал этот вопрос, однако в Брюсселе рассчитывают получить подробную позицию на следующей неделе.

"Комиссар Мальмстрем (ответственная за вопросы торговли) будет в Киеве на следующей неделе, возможно это придаст ясности", – пояснил он.
censor.net.ua
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