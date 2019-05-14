Встреча епископов во Владимирском соборе или заговор

В столичном Владимирской соборе 14 мая духовенство будет чествовать память священномученика Макария. Эта малоизвестная мирянам дата в этом году может стать знаковой: назревающий раскол в новой Православной церкви Украины либо получит очертания, либо эмоции угаснут. О конфликте между молодым главой ПЦУ Епифанием и патриархом бывшей УПЦ КП Филаретом говорят всю последнюю неделю. 90-летний священник уже заявил, что Киевский патриархат не распущен, как было обещано на Объединительном соборе в декабре 2018-го и что он имеет все полномочия на управления церковью.

Поводом для скандала послужили приглашения, которые Филарет разослал епископам – на "дружескую беседу" по поводу чествования Макария. Письма печатались на официальных бланках Киевского патриархата, которые должны были быть уничтожены после 15 декабря 2018 года. В этой даты Киевский патриархат должен был официально перестать существовать, передав все свое имущество, свои парафии и прихожан новой Православной церкви Украины.

Все бы ничего, но глава ПЦУ митрополит Епифаний не получил от Филарета приглашения. Вернее, получил, но только после того, как узнал о кознях 90-летнего священника и дал понять в телееэфире, что обиделся. В послании к Епифанию Филарет подчеркнул, что присылает приглашения после появившейся информации в СМИ. Бывшие единомышленники в течении нескольких дней обменялись взаимными упреками в том, что друг друга игнорируют.

Дальше – больше. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован (хотя лично подписывал документ о роспуске, как и бывший глава Украинской автокефальной церкви Макарий) и что он остается патриархом с правом созывать Собор. Многие эксперты считают, что "дружеская беседа" на Макария задумывалась Филаретом как попытка создать собственный орган церковного управления, вернув таким образом власть. В интервью "ТСН" 90-летний открыто сказал, что допускает раскол в новосозданной Православной церкви Украины.

- Случится раскол или нет, говорить можно будет после 14 мая. – считает известный богослов и блогер отец Георгий Коваленко – После встречи епископов могут прозвучать новые заявления. Мне часто приходилось исповедовать пожилых. Многие жалуются, что дети их не кормят, не уделяют внимания, хотя на самом деле окружены заботой и добротой. Это возраст, его нельзя сбрасывать со счетов.

Но есть моменты, указывающие, что происходящее – это не просто конфликт поколений и обида учителя на ученика. Еще 2 апреля в "Фейсбук" появились откровения митрополита Белгородский ПЦУ Иоасафа, который назвал интронизацию Епифания церковным переворотом и раскрыл то, о чем раньше предпочитали не говорить на публику: были договоренности, по которым Филарет сохранял за собой внутреннее управление церковью, а Епифанию отводилась только внешнецерковная дипломатическая миссия. Митрополит Бегородский жаловался, что архиерейская молодежь, даескать, обманула старца и глумиться над ним.

Иоасаф якобы написал свой пост сразу после интронизации Епифания, которая прошла 3 февраля, но несколько месяцев держал "тяжелую правду" в себе. Держал или попросили придержать?

Завотделом философии и истории религии Института философии им. Сковороды НАН Украины Людмила Филипович обращает внимание не столько на возраст, сколько на черты характера Филарета.

- Он сын тоталитарной эпохи, по-своему диктатор, который привык сам всем управлять и все решать единолично. Иначе он бы не создал такую сильную церковь, которой правил 28 лет, - говорит ученая. – Когда речь шла об объединении, Филарет ставил ультиматум: я или никто. То есть, не оставлял альтернативы. Но он не учел, что эпоха изменилась, что в Константинополе придерживаются европейских принципов демократии и свободного выбора.

Филарет сохранил не только свои амбиции, но и достаточное влияние – под ним духовенство всего Киева и область. А также оставил в своих руках распоряжение большими церковными средствами, который так не хватает молодой церкви. Источники "КП" рассказавают, что перед 14 мая он лично обзванивал подконтрольные ему приходы с требованием прийти на Макария (епископов следует приглашать, священники могут приходить сами – Ред.)

- Он был прав, когда сказал, что Киевский патриархат существует. Это новой церкви пока нет. Даже на локальном уровне. Я недавно ездила по Ивано-Франковщине, там в селах не упоминают ПЦУ. Для них есть церковь КП и автокефальная церковь. Священники правят отдельно каждый для своих прихожан. Новую церковь нужно расстраивать, нужна большая информационная работа. И очень печально, что на таком трудном старте сложилась такая нехорошая ситуация.

Религиовед даже допускает, что ради возвращения власти Филарет мог пойти на контакт с теми, кто раньше был его злейшим недругом и сейчас заинтересован в расколе.

Есть версия, что 14 мая требуется Филарету для того, чтобы оценить потенциальные силы своих сторонников. Если "армия" окажется достаточно сильной, летом он действительно может попытаться созвать Собор. Главная цель – изменить устав ПЦУ с тем расчетом, чтобы выйти из омофора Константинополя и исключить ротацию членов Священного Синода. Сейчас они должны меняться каждый год, а Филарет хочет постоянный подконтрольный ему состав, как было раньше.

Но если это произойдет, хотя и маловероятно, то устав ПЦУ не сможет отвечать положениям Томоса. И грамоту могут отозвать. Такие случаи, отмечает Людмила Филипович, в истории Вселенского патриарха уже были, хотя и исключительные.

- В конце 19 столетия Томос отобрали у румынской церкви, - говорит Людмила Филипович. – Понадобилось 40 лет, чтобы его вернуть.

Ученая говорит, что никоим образом нельзя ставить под риск грамоту, дающую автокефалию и возвращаться к нулевому варианту существования украинской поместной церкви. Потому что речь идет о нашем будущем, а не о прошлом.