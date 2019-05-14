Встреча епископов во Владимирском соборе или заговор

В столичном Владимирской соборе 14 мая духовенство будет чествовать память священномученика Макария. Эта малоизвестная мирянам дата в этом году может стать знаковой: назревающий раскол в новой Православной церкви Украины либо получит очертания, либо эмоции угаснут. О конфликте между молодым главой ПЦУ Епифанием и патриархом бывшей УПЦ КП Филаретом говорят всю последнюю неделю. 90-летний священник уже заявил, что Киевский патриархат не распущен, как было обещано на Объединительном соборе в декабре 2018-го и что он имеет все полномочия на управления церковью.Взаимные обиды
Поводом для скандала послужили приглашения, которые Филарет разослал епископам – на "дружескую беседу" по поводу чествования Макария. Письма печатались на официальных бланках Киевского патриархата, которые должны были быть уничтожены после 15 декабря 2018 года. В этой даты Киевский патриархат должен был официально перестать существовать, передав все свое имущество, свои парафии и прихожан новой Православной церкви Украины.
Все бы ничего, но глава ПЦУ митрополит Епифаний не получил от Филарета приглашения. Вернее, получил, но только после того, как узнал о кознях 90-летнего священника и дал понять в телееэфире, что обиделся. В послании к Епифанию Филарет подчеркнул, что присылает приглашения после появившейся информации в СМИ. Бывшие единомышленники в течении нескольких дней обменялись взаимными упреками в том, что друг друга игнорируют.
Дальше – больше. Филарет заявил, что Киевский патриархат не ликвидирован (хотя лично подписывал документ о роспуске, как и бывший глава Украинской автокефальной церкви Макарий) и что он остается патриархом с правом созывать Собор. Многие эксперты считают, что "дружеская беседа" на Макария задумывалась Филаретом как попытка создать собственный орган церковного управления, вернув таким образом власть. В интервью "ТСН" 90-летний открыто сказал, что допускает раскол в новосозданной Православной церкви Украины.Провал договоренностей
- Случится раскол или нет, говорить можно будет после 14 мая. – считает известный богослов и блогер отец Георгий Коваленко – После встречи епископов могут прозвучать новые заявления. Мне часто приходилось исповедовать пожилых. Многие жалуются, что дети их не кормят, не уделяют внимания, хотя на самом деле окружены заботой и добротой. Это возраст, его нельзя сбрасывать со счетов.
Но есть моменты, указывающие, что происходящее – это не просто конфликт поколений и обида учителя на ученика. Еще 2 апреля в "Фейсбук" появились откровения митрополита Белгородский ПЦУ Иоасафа, который назвал интронизацию Епифания церковным переворотом и раскрыл то, о чем раньше предпочитали не говорить на публику: были договоренности, по которым Филарет сохранял за собой внутреннее управление церковью, а Епифанию отводилась только внешнецерковная дипломатическая миссия. Митрополит Бегородский жаловался, что архиерейская молодежь, даескать, обманула старца и глумиться над ним.
Иоасаф якобы написал свой пост сразу после интронизации Епифания, которая прошла 3 февраля, но несколько месяцев держал "тяжелую правду" в себе. Держал или попросили придержать?Сын тоталитарной эпохи
Завотделом философии и истории религии Института философии им. Сковороды НАН Украины Людмила Филипович обращает внимание не столько на возраст, сколько на черты характера Филарета.
- Он сын тоталитарной эпохи, по-своему диктатор, который привык сам всем управлять и все решать единолично. Иначе он бы не создал такую сильную церковь, которой правил 28 лет, - говорит ученая. – Когда речь шла об объединении, Филарет ставил ультиматум: я или никто. То есть, не оставлял альтернативы. Но он не учел, что эпоха изменилась, что в Константинополе придерживаются европейских принципов демократии и свободного выбора.
Филарет сохранил не только свои амбиции, но и достаточное влияние – под ним духовенство всего Киева и область. А также оставил в своих руках распоряжение большими церковными средствами, который так не хватает молодой церкви. Источники "КП" рассказавают, что перед 14 мая он лично обзванивал подконтрольные ему приходы с требованием прийти на Макария (епископов следует приглашать, священники могут приходить сами – Ред.)
- Он был прав, когда сказал, что Киевский патриархат существует. Это новой церкви пока нет. Даже на локальном уровне. Я недавно ездила по Ивано-Франковщине, там в селах не упоминают ПЦУ. Для них есть церковь КП и автокефальная церковь. Священники правят отдельно каждый для своих прихожан. Новую церковь нужно расстраивать, нужна большая информационная работа. И очень печально, что на таком трудном старте сложилась такая нехорошая ситуация.
Религиовед даже допускает, что ради возвращения власти Филарет мог пойти на контакт с теми, кто раньше был его злейшим недругом и сейчас заинтересован в расколе.Изменить устав любой ценой
Есть версия, что 14 мая требуется Филарету для того, чтобы оценить потенциальные силы своих сторонников. Если "армия" окажется достаточно сильной, летом он действительно может попытаться созвать Собор. Главная цель – изменить устав ПЦУ с тем расчетом, чтобы выйти из омофора Константинополя и исключить ротацию членов Священного Синода. Сейчас они должны меняться каждый год, а Филарет хочет постоянный подконтрольный ему состав, как было раньше.
Но если это произойдет, хотя и маловероятно, то устав ПЦУ не сможет отвечать положениям Томоса. И грамоту могут отозвать. Такие случаи, отмечает Людмила Филипович, в истории Вселенского патриарха уже были, хотя и исключительные.
- В конце 19 столетия Томос отобрали у румынской церкви, - говорит Людмила Филипович. – Понадобилось 40 лет, чтобы его вернуть.
Ученая говорит, что никоим образом нельзя ставить под риск грамоту, дающую автокефалию и возвращаться к нулевому варианту существования украинской поместной церкви. Потому что речь идет о нашем будущем, а не о прошлом.