ЧФ РФ принимал участие в операции по захвату Крыма. ФОТОфакт

Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте InformNapalm.

Гарифуллин Эдуард Ильясович

На основе изучения данных со страницы соцсети "ВКонтакте" установлено: дата рождения 22.03.1995 г.

Родной город - Казань (столица Республики Татарстан, РФ). Служил на большом десантном корабле (БДК) "Николай Фильченков".

Этот корабль входит в состав 197-й бригады десантных кораблей ЧФ РФ, который базируется в оккупированном Севастополе (Украина, Крым), в / ч 72136.

Гарифуллин опубликовал не только фото награды, которую получил за участие в операции захвата Крыма, но и наградное удостоверение.

Страница соцсети, скриншоты и фотографии Е. Гарифуллина.

Также в профиле Гарифуллина найдено фото, которое стало отправной точкой для дальнейшего расследования. На нем на корабле трое моряков с медалями за оккупацию Крыма. На фото Гарифуллин (в центре) и двое его сослуживцев. Их имена также установлены.

Шустов Кирилл Анатольевич

Дата рождения 19 февраля 1990 г.. Живет в г. Таганрог (Ростовская область России). Учился в Таганроге в школе номер 6 и в школе номер 33. После окончания школы учился в Таганрогском институте управления и экономики. Служил на БДК "Николай Фильченков".

Как и Гарифуллин, опубликовал свое фото с медалью за оккупацию Крыма, а также фото наградного удостоверения к медали.

Интересно, что фотографировали свои удостоверения Гарифуллинаи Шустов очевидно вместе фото отличаются только удостоверениями. Стиль фотографий, поверхность, на которой лежат права и фуражка, идентичны.

Фото со страниц соцсети К. Шустова

























Личность третьего фигуранта на фото - Кару Яманова - помог установить еще один моряк, тоже награжденный медалью за оккупацию Крыма.

Деркач Владислав Сергеевич





Дата рождения 31 мая 1993 года. Живет в г. Краснодар (административный центр Краснодарского края России). На странице в соцсети "Одноклассники" указал место рождения г. Донецк. Вероятно, это Донецк в Украине, потому что его отец учился в школе в Макеевке, сейчас живет в Краснодаре. Другие родственники живут в разных городах России. Также есть родственники на оккупированной территории Украины.





Учился Владислав Деркач в Краснодаре в Южном институте менеджмента (ЮИМ). Служил на БДК "Николай Фильченков". Вот фото из альбома Деркача, на котором присутствует и Эдуард Гарифуллин (первый слева):





Деркач также опубликовал фото с медалью и фото удостоверения к медали за оккупацию Крыма













