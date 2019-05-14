Масштабный рейдерский захват завода в Виннице. ФОТО, ВИДЕО

В Виннице ночью 14 мая полиция остановила попытку масштабного рейдерского захвата. В правоохранителей летели камни и дымовые шашки, на подмогу пришлось вызывать спецназ. Об этом сообщает управление полиции в Винницкой области.

Несколько сотен молодых людей ворвались на территорию бывшего консервного завода, вытеснив охрану предприятия. В ответ на требование полицейских прекратить силовые действия начали бросать камни, применили дымовые шашки.

- Для пресечения противоправных действий на место происшествия прибыли дополнительные силы полиции и спецназовцы КОРДа. В результате полицейские задержали около 50 человек, - рассказали в полиции.

Задержанных доставляют в участки полиции для установления личных данных и всех обстоятельств. Следствием будет дана правовая квалификация действиям задержанных.



