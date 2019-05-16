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Новости
Украина
15 мая 19, 18:48
В какой день Зеленский примет присягу президента Украины?
Зеленский
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В результате эпопеи по инаугурации Зеленского у Рады есть шанс остаться не распущенной

17, 19, 20, 26, 28 мая — в один из этих дней состоится инаугурация избранного Президента Украины Владимира Зеленского. В какой конкретно из этих дней это произойдет — завтра должна решить Верховная Рада Украины.

Сегодня, 15 мая, регламентный комитет Верховной Рады проголосовал за рассмотрение парламентом семи проектов постановлений о дате инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского.

Три из их предлагают провести инаугурацию 19 мая. Другие инициативы предусматривают приведение к присяге Зеленского 17 мая, 20 мая, 26 мая и 27 мая.

Авторами проектов постановлений об инаугурации Владимира Зеленского стали такие народные депутаты как Сергей Мищенко (предлагает инаугурацию 19 мая), Виктор Балога (также 19 мая), Виталий Куприй (20 и 26 мая), Сергей Каплин (19 мая), Владимир Куренной (17 мая).

В то же время нардеп Андрей Тетерук заявил, что "Народный фронт" и еще несколько депутатских сил предлагают провести инаугурацию 28 мая. Тетерук регистрировал проект постановления вместе с Бориславом Березой из "Народного фронта". Если в итоге депутаты проголосуют именно за этот проект постановления, у Владимира Зеленского не будет возможности принять указ о роспуске Верховной Рады, так как последний день для этого — 27 мая.

По словам первого заместителя главы регламентного комитета парламента Павла Пинзеника, по регламенту, Рада будет голосовать за постановление по очереди, в порядке даты регистрации, как только какое-то из постановлений наберет 226 голосов, следующие рассматриваться не будут.

Первым свой проект постановления зарегистрировал нардеп Сергей Мищенко, предлагающий провести инаугурацию Зеленского 19 мая — в день, в который провести торжественное заседание Верховной Рады предлагает сам новоизбранный президент.

Если же ни одно из предложенных постановлений не наберет нужного количества голосов, то решение о дате инаугурации может принять единолично спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

"Если ни одно из тех постановлений, которые будут вынесены на голосование, не наберет достаточного количества голосов, председатель Верховной Рады единолично определит такую дату по результатам консультаций с президентом — так оно и будет. Дополнительного голосования Верховной Рады не нужно", — пояснил Павел Пинзенык.

Ранее Андрей Парубий заявлял, что Рада будет принимать решение относительно даты инаугурации на основе рекомендаций комитета 16 мая после того, как рассмотрит закон о Государственном бюро расследований.

Как известно, у Зеленского обдумывают вопрос роспуска Верховной Рады до осенних выборов в парламент. Как ранее заявлялось, это будет зависеть от "поведения парламента".

Ранее глава парламента Андрей Парубий заявлял, что по Конституции Украины Владимир Зеленский может распустить Раду до 27 мая.

Delo
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