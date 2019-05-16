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Новости
Украина
15 мая 19, 18:50
Идет в Раду? Вакарчук зовет украинцев "услышать новый голос"
Вакарчук
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Мероприятие пройдет на смотровой площадке возле музея истории Украины в Киеве

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук анонсировал мероприятие в Киеве, на котором украинцы, по его словам, "услышат новый голос". Об этом Вакарчук написал в Facebook.

"Друзья, приходите завтра на смотровую площадку возле музея истории Украины, чтобы услышать вместе со мной новый голос", - написал певец.

Мероприятие состоится 16 мая, в 11:00.

Ранее журнал НВ писал, что Вакарчук уже сформировал предвыборный штаб для участия в выборах в Верховную Раду. Штаб возглавила экс-заместитель министра экономики Юлия Клименко. В списки его будущей политической силы якобы хотят попасть Мустафа Найем, Алексей Мушак и Светлана Залищук.

По данным СМИ, Вакарчук планировал представить свою команду 16 мая.


liga.net
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