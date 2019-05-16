Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.52
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 мая 19, 19:52
Филарет: Нет оснований для того, чтобы забрать томос
Филарет
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глапа УПЦ КП не видит оснований для того, чтобы отозвать томос об автокефалии ПЦУ

Нет оснований, чтобы забрать у Украины томос об автокефалии ПЦУ. Об этом в интервью Радио Свобода заявил почетный патриарх ПЦУ Филарет.

"Я думаю, что существование Киевского патриархата внутри Украины не нарушает томос. Потому что представитель Константинопольского патриархата Эммануил сказал, что "вы сейчас - часть Константинопольского патриархата, а когда вы получите томос об автокефалии ... Церковь автокефальная независимая и поэтому можете делать все, что вы хотите". Чего мы хотим - мы хотим объединить украинское православие в одну церковь", - сказал Филарет.

Он добавил, что украинская православная церковь не претендует на признание патриархата "за пределами Украины".

"Для того, чтобы нам объединиться, нам надо сохранять украинскую церковь как патриархат, но только в пределах Украины. Мы за пределами Украины не претендуем на признание нас как патриархата. И поэтому оснований для того, чтобы отобрать томос, нет. Потому что мы признаем себя извне как киевская митрополия", - отметил Филарет.

Ранее он сказал, что зего отказ от статуса патриархата перед объединительным собором 15 декабря 2018 года был "чисто ситуативным", и что сейчас Киевский патриархат продолжает существовать.

8 мая Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках УПЦ КП, пригласив их на "братскую встречу" 14 мая. Предстоятеля ПЦУ Епифания не позвал. Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором, все еще существует. Епифаний считает, что возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата - это изоляция, потеря томоса и всех достижений церковной независимости.
liga.net
Ещё по теме:
Варфоломей – Онуфрию: Вы не сможете называться митрополитом
Угрозы РПЦ Вселенскому патриарху - признак слабости Филарета
Выхода не будет: Филарет рассказал, как лавры перейдут в ПЦУ
Филарет пришел на съезд Батькивщины
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Зеленского прокомментировали дату инаугурации
noimageВерховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая
noimageВакарчук показал часть своей команды
noimageВакарчук презентовал партию и заявил о походе в Раду. видео
noimageОдин из нардепов вышел из состава группы Воля народа
Лента новостей