Филарет озвучил свои требования к Епифанию

Почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет заявил у себя в Facebook, что он должен отвечать за внутреннюю церковную жизнь в Украине, а предстоятель ПЦУ Епифаний - за внешнее представительство церкви.

Кроме того, Филарет против названия ПЦУ: по его словам, все автокефальные церкви имеют названия, образованные от прилагательных, поэтому единая украинская поместная церковь должна называться УПЦ.

"Предстоятель несет ответственность за внешнее представительство УПЦ, а патриарх отвечает за внутреннюю церковную жизнь в Украине, но в сотрудничестве с предстоятелем. Предстоятель ничего не делает внутри церкви без согласия патриарха. Патриарх председательствует на заседаниях Священного синода и на соборах УПЦ ради сохранения единства, ее роста и утверждения", - написал Филарет.

По его словам, такие договоренности были достигнуты перед поместным собором 15 декабря 2018 года в Киеве в присутствии действующего президента Петра Порошенко.

8 мая Филарет разослал епископам ПЦУ письмо на бланках УПЦ КП, пригласив их на "братскую встречу" 14 мая. Епифания не позвал.

10 мая Филарет объявил, что УПЦ КП, о самороспуске которой сообщили 15 декабря 2018 года перед поместным собором, все еще существует. Епифаний считает, что возврат к предыдущей структуре Киевского патриархата - это изоляция, потеря томоса и всех достижений церковной независимости.

15 декабря на соборе Филарет не выдвигался на должность митрополита Киевского Православной церкви в Украине, которому Вселенский патриархат вручит томос об автокефалии. После своего избрания предстоятелем Православной церкви Украины Епифаний в обращении к людям, собравшимся на Софийской площади, объявил Филарета духовным наставником Православной церкви Украины, который "будет и дальше почетным действующим пожизненно (наставником), помогающим нам совместно строить нашу единую поместную украинскую православную церковь".