Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.52
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
15 мая 19, 20:47
Курсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике
парусник ВМС Польши
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вместе с польскими моряками украинские курсанты пересекут Балтийское, Южное и Средиземное моря

Шесть курсантов Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" проходят практику на паруснике ВМС Польши. Их задача – пересечь три моря до 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На паруснике они находятся с польскими моряками. Сначала они пересекут Балтийское море, войдут в Южное море, затем пройдут вдоль берегов Франции и зайдут через Гибралтар в Средиземное море.


Во время практики украинских курсантов будут обучать тактическому маневрированию, вместе со штурманами они разрабатывают курс корабля, учатся проходить сложные для судоходства морские районы, ориентироваться в море при помощи современных приборов, нести вахту на руле, исполнять обязанности сигнальщика, спасать людей, оказавшихся за бортом и прочему.

При обучении, как уточняется, используются документы и требования, по которым работают на кораблях стран-членов НАТО.

13 мая ракетный катер Прилуки ВМС Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великой Британии провели учения в акватории Черного моря вблизи Одессы. 
Кликните по изображению для просмотра
liga.net
Ещё по теме:
Агрессия России: в Европе боятся нападения
В Одессу прибудут два военных фрегата НАТО
План Зеленского. Первые десять решений в случае победы
Украинский телеканал UA|TV вышел на телерынок Турции
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Зеленского прокомментировали дату инаугурации
noimageВерховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая
noimageВакарчук показал часть своей команды
noimageВакарчук презентовал партию и заявил о походе в Раду. видео
noimageОдин из нардепов вышел из состава группы Воля народа
Лента новостей