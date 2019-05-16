Курсанты из Одессы пройдут три моря на польском паруснике

Шесть курсантов Института Военно-морских сил Национального университета "Одесская морская академия" проходят практику на паруснике ВМС Польши. Их задача – пересечь три моря до 22 июня. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

На паруснике они находятся с польскими моряками. Сначала они пересекут Балтийское море, войдут в Южное море, затем пройдут вдоль берегов Франции и зайдут через Гибралтар в Средиземное море.





Во время практики украинских курсантов будут обучать тактическому маневрированию, вместе со штурманами они разрабатывают курс корабля, учатся проходить сложные для судоходства морские районы, ориентироваться в море при помощи современных приборов, нести вахту на руле, исполнять обязанности сигнальщика, спасать людей, оказавшихся за бортом и прочему.

При обучении, как уточняется, используются документы и требования, по которым работают на кораблях стран-членов НАТО.

13 мая ракетный катер Прилуки ВМС Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великой Британии провели учения в акватории Черного моря вблизи Одессы.