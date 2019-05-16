День семьи. Почему его отмечают и какие существуют традиции

Сегодня, 15 мая, весь мир отмечает День семьи. Дата определена Генассамблеей ООН в 1993 году.

Цель - привлечение внимание мирового сообщества к проблемам семьи, повышение уровня осведомленности и углубление знаний о социально-экономических и демографических процессах в мире.

ООН рассматривает семью как основную ячейку общества. Специалисты убеждены, что, пренебрегая правами семьи, все человечество находится под угрозой.

Традиционно в этот день проходят тематические акции, образовательные форумы и лекции, развлекательные мероприятия для всей семьи и соответствующим образом подбирается программа на радио и телевидении.

Действующий президент Украины Петр Порошенко сегодня поблагодарил свою семью за поддержку.

"Какими бы тяжелыми ни были испытания, моя семья всегда рядом со мной. Благодаря вам чувствую силы сделать даже невозможное. Спасибо за поддержку, она для меня - неоценима. Рядом с вами я счастливый мужчина, отец и дедушка", - написал он в своем Fecebook.

12 мая Украина ежегодно отмечала международный День матери. 8 мая 2019 в Украине появился общенациональный День отца.