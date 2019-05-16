Андрей Деркач через суд докажет, что коалиции нет

Завтра народные депутаты планируют определиться с датой инаугурации новоизбранного президента. "Игры" с неутверждением даты связаны с тем, что многие народные избранники опасаются, что Зеленский может распустить Верховную Раду. Такое право у него сохраняется до 27 мая (за полгода до дня окончания полномочий ВР, или как многие юристы трактуют, – за полгода до дня очередных парламентских выборов).
В Конституции четко выписаны три причины, по которым у президента появляется право (не обязанность!) распустить парламент.
Первая – депутаты в течение месяца не могут сформировать коалицию.
Вторая – в течение месяца не могут открыться заседания ВР.
Третья – депутаты в течение двух месяцев не могут сформировать правительство.
На сегодняшний день проговаривается сценарий по возможному роспуску парламента по первой причине – отсутствие коалиции. Многие апеллируют к иску народного депутата Андрея Деркача, по которому Окружной админсуд столицы еще 28 февраля затребовал поименный список депутатов, входящих в коалицию. По умолчанию, многие считают, что 12 марта – дата политической смерти коалиции. От этой даты начался отсчет времени для формирования нового парламентского большинства. При этом никто в глаза не видел документ с поименным перечнем депутатов коалиции, который должен был поступить в суд, и, вообще неизвестно, получал ли суд ответ.
"КП в Украине" обратилась за разъяснениями к народному депутату Андрею Деркачу. Его юристы подготовили аналитическую справку относительно "коалиционной" части иска парламентария.
Как развивались события
В 2017 году народные депутат Андрей Деркач и Валерий Дубиль обратились с иском в суд с требованием обязать премьер-министра Владимира Гройсмана внести на рассмотрение Верховной Рады кандидатуру министра здравоохранения, так как Ульяна Супрун с июня 2016 года только исполняет обязанности министра. Этот иск суд отклонил, так как ответчик - премьер-министр Гройсман - пояснил, что он не может внести кандидатуру, так как ее ему не подала коалиция.
В 2018 году парламентарий Андрей Деркач подает еще один иск в Окружной админсуд столицы с требованием обязать коалицию подать кандидатуру министра здравоохранения. Ответчики по иску – лидер фракции БПП Артур Герасимов и лидер фракции "Народный фронт" Максим Бурбак. При рассмотрении этого иска и возник вопрос - а есть ли в действующем созыве Верховной Рады коалиция?
28 февраля 2019 года Суд выносит решение затребовать у аппарата Верховной Рады и координаторов коалиции ФИО депутатов, входящих в коалицию по состоянию на 28 февраля. Дедлайн для ответа – 12 марта.
Координаторы коалиции проигнорировали решение суда, а первый заместитель руководителя аппарата ВР Петр Бондарь ограничился отпиской: мол, не может предоставить информацию о членах коалиции, поскольку ею не владеет.
5 апреля 2019 года Деркач снова обратился в суд с ходатайством об истребовании с каждого народного депутата информации, входит ли он в коалицию. Суд не рассматривал это ходатайство, а еще раз запросил ее у координаторов коалиции и руководства аппарата ВР.
Ответ должен был поступить до 26 апреля, но не поступил.
Очередное судебное заседание по этому делу назначено на 27 мая. Возможно, на нем судьи удовлетворят ходатайство Деркача и обяжут каждого депутата предоставить информацию о своей коалиционной принадлежности. В этом случае станет окончательно понятно, есть ли в парламенте коалиция или нет.
Дословно
Верховная Рада давно недееспособна
Андрей Деркач, народный депутат:
Зная о повышенном интересе медиа относительно вопроса инаугурации Президента Украины и возможного дальнейшего роспуска парламента вроде бы по моей инициативе, хотел бы отметить следующее.
Дата инаугурации, по моему убеждению, является прерогативой новоизбранного Президента. Поэтому не имею никаких предостережений относительно инаугурации 19 мая или любой другой даты, предложенной Президентом.
А относительно роспуска парламента, то здесь наиболее уместной будет популярная нынче фраза: "то, что мертво, умереть не может". Верховная Рада – настолько давно недееспособна, что уже не имеет особой разницы – будет она переизбрана осенью или раньше.