Андрей Деркач через суд докажет, что коалиции нет

Завтра народные депутаты планируют определиться с датой инаугурации новоизбранного президента. "Игры" с неутверждением даты связаны с тем, что многие народные избранники опасаются, что Зеленский может распустить Верховную Раду. Такое право у него сохраняется до 27 мая (за полгода до дня окончания полномочий ВР, или как многие юристы трактуют, – за полгода до дня очередных парламентских выборов).

В Конституции четко выписаны три причины, по которым у президента появляется право (не обязанность!) распустить парламент.

Первая – депутаты в течение месяца не могут сформировать коалицию.

Вторая – в течение месяца не могут открыться заседания ВР.

Третья – депутаты в течение двух месяцев не могут сформировать правительство.

На сегодняшний день проговаривается сценарий по возможному роспуску парламента по первой причине – отсутствие коалиции. Многие апеллируют к иску народного депутата Андрея Деркача, по которому Окружной админсуд столицы еще 28 февраля затребовал поименный список депутатов, входящих в коалицию. По умолчанию, многие считают, что 12 марта – дата политической смерти коалиции. От этой даты начался отсчет времени для формирования нового парламентского большинства. При этом никто в глаза не видел документ с поименным перечнем депутатов коалиции, который должен был поступить в суд, и, вообще неизвестно, получал ли суд ответ.