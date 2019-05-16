Гройсман дал Укроборонпрому 10 дней для начала аудита

"Укроборонпром" должен в течение 10 дней начать проведение финансового аудита. Об этом на заседании Кабмина заявил премьер-министр Владимир Гройсман.

"На сегодня уже был проведен отбор аудиторов для финансовой проверки "Укроборонпрома". Аудит должен вызывать доверие. Нужно обязать "Укроборонпром" в течение 10 дней завершить переговоры с аудиторами и начать публичный финансовый аудит, и отчитаться за каждую потраченную гривну", — подчеркнул премьер.

Ранее стало известно, что аудит государственного концерна "Укроборонпром" обойдется бюджету в около $5 млн.

Напомним, начиная с конца февраля журналисты Bihus.Info обнародовали несколько частей своего расследования о многолетних и многомиллионных хищениях в украинском оборонном секторе. Среди фигурантов дела они назвали действующего тогда первого заместителя секретаря СНБО и друга Порошенко Олега Гладковского и руководителя государственного концерна "Укроборонпром" Павла Букина. После публикации расследования Гладковский был уволен из СНБО.