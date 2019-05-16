Какую помощь и льготы от государства получит Порошенко

Последние дни на должности главы государства Петра Порошенко обсуждает вся страна. И далеко не в позитивной тональности. А все из-за того, что Петр Алексеевич строчит указы о госнаградах и званиях, проводит спешные и весьма сомнительные кадровые ротации.

- Перед уходом Порошенко пытается максимально сохранить свое влияние, расставляя на многие ключевые должности своих людей, - объясняет поведение президента политолог Андрей Золотарев. - Не исключаю, что президент Зеленский будет инициировать пересмотр отдельных или всех последних кадровых решений Порошенко.

Только в мае президент Петр Порошенко раздал около 300 государственных наград и более 100 почетных званий. В том числе и высшую степень отличия "Герой Украины".

Такое звание влечет за собой не только повышение социального статуса, но и дает отличные материальные блага. Герои Украины имеют право на ежегодное денежное вознаграждение в размере 100 тысяч гривен, к пенсии им идет 200%-ная надбавка, они полностью освобождаются от уплаты коммуналки, имеют бесплатное лечение в санаториях страны.

Из-под пера Порошенко вы­шли публичные указы о вручении 24 генеральских званий в армии, погранслужбе и СБУ. Но были еще и тайные. В соцсетях обсуждают слухи о том, что Петр Порошенко присвоил звание генерал-лейтенанта своему бывшему охраннику Юрию Федорову, звание генерал-полковника первому замглавы СБУ Павлу Демчине, звание генерал-майора замглавы СНБО Сергею Кривоносу.

- Такие награждения похожи на желание вознаградить своих людей за госсчет. Ведь почти за каждым званием и орденом идут материальные преференции, - анализирует политолог Алексей Якубин. - В развитых странах из рук президента получают награды только те люди, которые действительно проявили себя, достигли высоких результатов в своей сфере. А Украина продолжает наследовать "совок" и раздавать высокие награды налево и направо, нивелируя их ценность.

Впрочем, не исключено, часть "наградных" решений после инаугурации президент Владимир Зеленский может пересмотреть. Механизмы для этого есть. К примеру, в судебном порядке. Прецеденты имеются. В 2010 году Донецкий суд лишил звания Героя Украины Степана Бандеру. А в прошлом году народные депутаты инициировали проект постановления о лишении звания народных артистов Украины Таисии Повалий, Ани Лорак, Светланы Лободы, Виталия Козловского.





Кто позаботится о бывшем гаранте Получается, Порошенко в последние дни президентства позаботился о приближенных и проверенных людях, раздавая им награды и новые должности. А как позаботится государство о ПАПе, когда он уйдет со своего поста? - Уход с президентского поста позволяет Порошенко вновь свободно заниматься бизнесом и не прикрываться "слепым трастом". Он освобождается от обязательного права подавать е-декларацию. Сможет напрямую и публично руководить политическим проектом, - говорит юрист Татьяна Ярош. - За бывшими президентами сохраняется право на первоочередные встречи со всеми госчиновниками и политиками, в том числе с действующим главой государства. Совсем недавно стандартный соцпакет экс-главы Украины выглядел весьма внушительно. Гаранту полагается ежемесячное пожизненное содержание. Его размер в разное время варьировался: то он был привязан к 22 минимальным зарплатам по стране, то был установлен на уровне зарплаты действующего главы государства. За каждым бывшим президентом закреплялась за гос­счет госдача с прислугой (повар, две горничные и два официанта) и автопарк (два автомобиля и четыре водителя). Сохранность жизни и здоровья бывшего первого лица также ложилась бременем на госбюджет, так как за счет налогоплательщиков им обеспечивалась пожизненная охрана (2 человека) и бесплатное медико-санаторное лечение. Среди льгот - бесплатный проезд на всех видах транспорта (кроме такси) в пределах страны, а также 50%-ная скидка на оплату коммуналки. За счет госбюджета оплачивалась работа "аппарата" экс-президента - зарплаты для одного советника и двух помощников. После Революции достоинства новая власть решила пересмотреть льготы для вип-пенсионеров. В итоге социальный пирог "эксам" хорошо урезали. Их попросили съехать с госдач, перестали финансировать автопарки и услуги охраны и прислуги. Остались только льготы на проезд в гостранс­порте и 50%-ная скидка на оплату коммуналки. Но, как позже выяснили журналисты, такая суровость распространялась далеко не на всех предшественников Петра Порошенко. На какие соцгарантии может рассчитывать президент Петр Порошенко, пока рано судить. Украинское законодательство выписано так, что в любой момент премьер-министр или президент могут отменить указы и распоряжения своих предшественников относительно соцгарантий бывших первых лиц страны. К примеру, Юлия Тимошенко в бытность премьер-министра то отменяла, то возобновляла финансирование соцпакетов для Леонида Кучмы. Как поступит Владимир Зеленский в отношении своих бывших коллег и в частности Петра Порошенко, покажет время. Пока он настроен решительно. Один показательный пример - в его команде поддержали петицию о запрете Петру Порошенко выезжать за границу в течение года после проведения президентских выборов. Кстати



