Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
29.49
USD
26.37
RUB
0.41
EUR
29.52
USD
26.34
RUB
0.41
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
16 мая 19, 10:01
Появился полный текст "языкового закона"
Украина
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Закон об украинском языке (кроме отдельных его пунктов) вступит в силу через два месяца после дня публикации. То есть в середине лета.

В парламентской газете Голос Украины сегодня, 16 мая, опубликовали текст исторического "языкового закона", который вчера подписал действующий президент Петр Порошенко.

Полностью почитать его на украинском языке можно на сайте вестника Верховной Рады.

25 апреля Рада приняла закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного: проголосовали 278 депутатов. Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации будет проведен тщательный анализ закона.

Украинский будет обязательным в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды. Знать язык обязаны все граждане, а государство должно обеспечить гражданам возможность изучать его. Знание языка необходимо для получения гражданства.

Порошенко подписал закон об украинском языке 15.05.2019 Тема дня. Что закон о языке изменит в жизни Украины 14.05.2019 Еврокомиссия изучит закон об украинском языке 26.04.2019

Читайте также: Что закон о языке изменит в жизни Украины

liga.net
Ещё по теме:
Участников мероприятия под ЦИК тщательно проверили. ВИДЕО
На Кубе вступила в силу новая конституция: что изменится
Главный след нацистского золота ведет в Швейцарию
Перегруженные Штаты Америки
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Loading...
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
У Зеленского прокомментировали дату инаугурации
noimageВерховная Рада назначила инаугурацию Зеленского на 20 мая
noimageВакарчук показал часть своей команды
noimageВакарчук презентовал партию и заявил о походе в Раду. видео
noimageОдин из нардепов вышел из состава группы Воля народа
Лента новостей