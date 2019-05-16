Появился полный текст "языкового закона"

В парламентской газете Голос Украины сегодня, 16 мая, опубликовали текст исторического "языкового закона", который вчера подписал действующий президент Петр Порошенко.

Полностью почитать его на украинском языке можно на сайте вестника Верховной Рады.

25 апреля Рада приняла закон №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного: проголосовали 278 депутатов. Избранный президент Владимир Зеленский заявил, что после инаугурации будет проведен тщательный анализ закона.

Украинский будет обязательным в органах власти и других публичных сферах. Действие закона не распространяется на сферу личного общения и религиозные обряды. Знать язык обязаны все граждане, а государство должно обеспечить гражданам возможность изучать его. Знание языка необходимо для получения гражданства.

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