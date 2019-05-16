Украинцы празднуют день вышиванки

Каждый третий четверг мая в Украине празднуют день вышиванки. Тысячи украинцев сегодня нарядились в праздничную одежду.

Об этом рассказали в эфире “Сніданок з 1+1“.

Традиция украшать одежду вышивкой e украинцев появилась несколько веков назад. И она сразу стала нашей гордостью. Теперь носить вышиванку стало не только патриотично, но и модно и эксклюзивно.

Вышитую одежду сочетают с джинсами, кроссовками и даже с деловым костюмом. Кстати, так носить вышиванку еще в XIX веке начал сам Иван Франко. Он первым надел вышиванку с пиджаком.

В наше время исследователи вышивки насчитывают более 200 старинных швов и более 20 техник шитья. Среди них самые распространенные ныне гладь и крестик. В частности, крестиком в Украине никто не вышивал до 19 века. Была техника хрестикування, но более вспомогательная.

Своими особыми вышивками может похвастаться не только каждый регион Украины, но даже отдельные села. Рубашки могут отличаться фасоном, цветом и узором. Примечательно, что популярные ныне маки как элемент узора практически не использовались в традиционной украинской вышивке, поскольку символизировали печаль и смерть, а приобрели популярность в конце 20 века.

Украинские дизайнеры с гордостью отмечают, что сейчас в мировом мире моды отмечается такая тенденция: если кто-то из дизайнеров еще не внес в свои коллекции мотивы вдохновленные украинской вышиванкой - значит он отстал от жизни. Украинская национальная одежда полюбилась во всем мире и покорила мировые подиумы.



Американский модный журнал о моде Vogue назвал украинскую вышиванку современным трендом. Французский дизайнер Жан-Поль Готье посвятил вышивке целую коллекцию платьев. Украинский этномотивами украшали свои работы английский модельер Джон Гальяно, и итальянский кутюрье Valentino.

В последнее время вышивка активно завоевывает сердца и голливудских звезд. Британская певица Адель, американские супергерои Сталлоне и Арнольд Шварценеггер, австралийская кинодива Николь Кидман и миллиардер Ричард Брэнсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо надевали украинскую вышиванку.

Орнаментами украинской вышивки недавно украшают не только рубашки, но и автомобили, предметы быта, их используют как узоры для тату и маникюра.

Как сообщалось в октябре 2018, в Украине появится центр вышивки и ковроделия.