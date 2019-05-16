Коломойский вернулся из Израиля в Украину

Олигарх Игорь Коломойский вернулся в Украину. Как выяснили журналисты, ночью он прилетел в Днепр из Израиля.

Об этом у себя в Telegram-канале сообщил журналист программы «Схемы» Михаил Ткач.

Он отметил, что Игорь Коломойский прилетел в Украину на самолете группы «Приват». Его бортовой номер UR-PRT.

Самолет вылетел из Тель-Авива и приземлился в Днепре в 2-30 ночи.

Также сам олигарх подтвердил порталу «theБабель», что прилетел в Днепр.

Как известно, Игорь Коломойский покинул Украину летом 2017 из-за напряженных отношений с властью страны.