Сепаратист из Луганска будет баллотироваться в ВР. Видео

Экс-нардеп от Партии регионов Владимир Струк, который в 2014 году был одним из организаторов "референдума" оккупантов в Донбассе, собирается баллотироваться на выборах в Верховную Раду по округу в Луганской области. Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.
"Даже на фоне остальных отмазавшихся мэров-сепаратистов случай Струка выглядит дико. <...> Человеку, призывавшему убивать украинских солдат, место на нарах, а не в нашем парламенте", - пишет он.
Киевский юрист, бывший участник АТО Маси Найем подал в СБУ заявление от имени Казанского (лист 1 и лист 2) и в дальнейшем его компания будет заниматься этим делом.
Струк - из пгт Лозовское Славяносербского района Луганской области, 1964 года рождения. Закончил Луганский институт внутренних дел, затем Киевскую нацакадемию госуправления при президенте.
Работал водителем, электрогазосварщиком на шахте, директором с/х предприятия. В 1998 году избран в Луганский горсовет, в 2002-м - переизбран, в 2012-м избран в Раду от Партии регионов.