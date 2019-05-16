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Украина
16 мая 19, 11:07
Оккупанты в Крыму пришли в дом к Джемилеву
Джемилев
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18 мая - День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Глава Меджлиса Рефат Чубаров не исключает новых провокаций оккупантов под эту дату.

В дом лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева в Бахчисарае приходили силовики оккупационной администрации РФ в Крыму. Об этом в Facebook сообщил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

Это произошло вчера, 15 мая.

"Полицейские" приходили в дома крымских татар и опрашивали жителей по неким спискам. Выясняли личные данные приемного сына Джемилева Эльдара, заявив, что все лица в списке - "подозреваемые в причастности к террористической деятельности".

В сентябре ЕСПЧ проведет слушания по делу о нарушении прав человека в Крыму.

Ранее Джемилев утверждал, что российский лидер Владимир Путин в своем кругу якобы признает ошибку с оккупацией Крыма
liga.net
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